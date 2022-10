Európske veľkoobchodné ceny plynu sú najnižšie od konca júna

Amsterdam 14. októbra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračovali v piatok v poklese a celý týždeň uzavreli so stratou viac než 9 % najnižšie od konca júna. Zvyšovanie zásob totiž podporuje nádeje, že región zvládne zimu, aj keď dodávky z Ruska sú výrazne obmedzené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na holandskej burze TTF v piatok oslabil o 7,7 % a uzavrel na 142 eur za megawatthodinu (MWh), čo bolo najmenej od 29. júna. Za celý týždeň kontrakt zlacnel o 9,1 %.



Európske zásobníky plynu sú naplnené na 91 %, pričom nemecké zásobníky na viac než 95 %. To podporilo šance, že Európa zvládne zimu a vyhne sa nedostatku alebo nutnosti prejsť na prídelový systém.



Niektoré predpovede počasia tiež signalizujú, že vrchol vykurovacej sezóny od decembra do februára by mohol byť relatívne teplý, čo by znamenalo nižší dopyt po plyne. Kľúčové však zostáva obmedzenie spotreby, pričom štáty musia zabezpečiť, aby mali aj na konci zimy dostatok zásob a aby ich dokázali na budúci rok doplniť bez dodávok z Ruska.