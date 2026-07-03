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Európske veľkoobchodné ceny plynu sú najvyššie za tri týždne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Extrémne horúčavy, ktoré sužujú Európu, výrazne zvýšili dopyt po elektrine, čo prichádza v čase, keď je naplnenosť zásobníkov nízka.

Autor TASR
Amsterdam 3. júla (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu v piatok vzrástli a dostali sa na najvyššiu úroveň za tri týždne. Extrémne horúčavy, ktoré sužujú Európu, totiž výrazne zvýšili dopyt po elektrine, čo prichádza v čase, keď je naplnenosť zásobníkov nízka. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics a investing.com.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame sa dostal až na približne 44,6 eura za megawatthodinu (MWh), čo je najviac za tri týždne. Neskôr zmazal časť ziskov a predával sa s plusom 0,53 % po 44,25 eura za MWh.

Zvýšená spotreba v dôsledku vlny horúčav totiž čiastočne vyvážila úľavu po opätovnom otvorení Hormuzského prielivu.

Európa má problém s dopĺňaním zásobníkov po predchádzajúcich výpadkoch dodávok. Európske zásobníky sú v súčasnosti naplnené približne na 48 %. To je výrazne pod úrovňou 56 %, zaznamenanou v rovnakom období pred rokom, aj pod päťročným priemerom 61 %.

Katar a Pakistan potvrdili, že USA a Irán dosiahli pozitívny pokrok počas nepriamych rokovaní v Dauhe, čo signalizuje, že diplomacia pokračuje aj napriek nedávnym vzájomným útokom.
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