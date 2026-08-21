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Európske veľkoobchodné ceny plynu sú najvyššie od januára 2023
Pat v konflikte medzi USA a Iránom totiž zvyšuje neistotu týkajúcu sa dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z oblasti Perzského zálivu.
Autor TASR
Amsterdam 21. augusta (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu sa na konci týždňa držia nad úrovňou 65 eur za megawatthodinu (MWh), čo je najviac od januára 2023. Pat v konflikte medzi USA a Iránom totiž zvyšuje neistotu týkajúcu sa dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z oblasti Perzského zálivu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v piatok tesne predpoludním predával s plusom 1,80 % po 66,47 eura za MWh. Od začiatku týždňa ceny európske ceny plynu vzrástli o viac ako 6 %.
Spor medzi USA a Iránom o Hormuzský prieliv pokračuje, pričom konflikt podľa analytikov vstúpil do novej fázy, ktorú charakterizuje predovšetkým ekonomický tlak.
Obchodníci sa čoraz viac obávajú pripravenosti Európy na zimnú sezónu. Námorná blokáda totiž zadržiava dodávky LNG z Kataru. To núti európske energetické spoločnosti, aby súperili s ázijskými odberateľmi o dostupné dodávky LNG. Táto konkurencia zároveň zvyšuje ceny.
Situáciu zhoršuje vlna horúčav, ktoré zvyšujú spotrebu plynu a obmedzujú tempo dopĺňania zásobníkov.
Zásobníky zemného plynu v Európe sú v súčasnosti naplnené približne na 62 %, čo je najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku zaznamenávania porovnateľných údajov v roku 2009. Európe tak zostáva čoraz menej času na doplnenie zásob pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v piatok tesne predpoludním predával s plusom 1,80 % po 66,47 eura za MWh. Od začiatku týždňa ceny európske ceny plynu vzrástli o viac ako 6 %.
Spor medzi USA a Iránom o Hormuzský prieliv pokračuje, pričom konflikt podľa analytikov vstúpil do novej fázy, ktorú charakterizuje predovšetkým ekonomický tlak.
Obchodníci sa čoraz viac obávajú pripravenosti Európy na zimnú sezónu. Námorná blokáda totiž zadržiava dodávky LNG z Kataru. To núti európske energetické spoločnosti, aby súperili s ázijskými odberateľmi o dostupné dodávky LNG. Táto konkurencia zároveň zvyšuje ceny.
Situáciu zhoršuje vlna horúčav, ktoré zvyšujú spotrebu plynu a obmedzujú tempo dopĺňania zásobníkov.
Zásobníky zemného plynu v Európe sú v súčasnosti naplnené približne na 62 %, čo je najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku zaznamenávania porovnateľných údajov v roku 2009. Európe tak zostáva čoraz menej času na doplnenie zásob pred začiatkom vykurovacej sezóny.