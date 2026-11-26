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Európske veľkoobchodné ceny plynu vo štvrtok vrástli
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame vo štvrtok vzrástol o 0,96 % na 87,89 eura za MWh.
Autor TASR
Amsterdam 26. novembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu vo štvrtok vrástli a zmazali časť strát z predchádzajúceho dňa. Cena referenčného kontraktu počas obchodovania stúpla nad 89 eur za megawatthodinu (MWh). Na trhu totiž pretrvávajú obavy týkajúce sa dostatočného zásobovania plynom počas zimy. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame vo štvrtok vzrástol o 0,96 % na 87,89 eura za MWh.
Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v stredu (25. 11.) prudko klesli. Očakávania, že dodávky z Nórska sa zvýšia, totiž zmiernili riziká nedostatku plynu po nedávnych výpadkoch a údržbe plynárenskej infraštruktúry.
Riziká týkajúce sa dodávok však pretrvávajú. Podľa meteorologických predpovedí by chladné počasie v severozápadnej a strednej Európe malo pokračovať až do začiatku decembra. To by mohlo zvýšiť dopyt po plyne na vykurovanie a viesť k rýchlejšiemu čerpaniu zásob, než sa pôvodne očakávalo.
Zásobníky plynu v Európskej únii (EÚ) sú naplnené na menej ako 68 %, čo je výrazne pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka na úrovni 86 %. Relatívne nízke zásoby obmedzujú schopnosť Európy pokryť prípadný prudký nárast dopytu počas chladných období a vyrovnať sa s ďalšími výpadkami dodávok.
Obchodníci naďalej pozorne sledujú vývoj meteorologických predpovedí, ktoré môžu signalizovať zmeny dopytu po plyne na vykurovanie, ako aj situáciu na Blízkom východe.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame vo štvrtok vzrástol o 0,96 % na 87,89 eura za MWh.
Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v stredu (25. 11.) prudko klesli. Očakávania, že dodávky z Nórska sa zvýšia, totiž zmiernili riziká nedostatku plynu po nedávnych výpadkoch a údržbe plynárenskej infraštruktúry.
Riziká týkajúce sa dodávok však pretrvávajú. Podľa meteorologických predpovedí by chladné počasie v severozápadnej a strednej Európe malo pokračovať až do začiatku decembra. To by mohlo zvýšiť dopyt po plyne na vykurovanie a viesť k rýchlejšiemu čerpaniu zásob, než sa pôvodne očakávalo.
Zásobníky plynu v Európskej únii (EÚ) sú naplnené na menej ako 68 %, čo je výrazne pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka na úrovni 86 %. Relatívne nízke zásoby obmedzujú schopnosť Európy pokryť prípadný prudký nárast dopytu počas chladných období a vyrovnať sa s ďalšími výpadkami dodávok.
Obchodníci naďalej pozorne sledujú vývoj meteorologických predpovedí, ktoré môžu signalizovať zmeny dopytu po plyne na vykurovanie, ako aj situáciu na Blízkom východe.