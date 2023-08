Amsterdam 24. augusta (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu vo štvrtok prudko klesli. Dôvodom je zníženie rizika štrajkov v Austrálii, ktoré by mohli narušiť vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze TTF v Amsterdame vo štvrtok prechodne dostala pod 30 eur za megawatthodinu (MWh), keď padla až o 21 %, čo bol jej najprudší pokles od marca 2022. Neskôr vymazala časť strát a o 11.03 h SELČ sa kontrakt obchodoval so stratou 12 % po 32,55 eura za MWh.



Dôvodom poklesu európskych cien plynu boli signály náznakov, že pracovný spor v najväčšom austrálskom závode na vývoz LNG sa vyrieši, čo zmiernilo obavy týkajúce sa narušenia exportu LNG z krajiny.



Obchodníci v uplynulých týždňoch s napätím sledovali správy týkajúce sa možných štrajkov v troch veľkých zariadeniach na LNG v Austrálii, ktoré by mohli narušiť približne 10 % celosvetového vývozu LNG. To bol tiež dôvod, prečo boli ceny plynu tento mesiac mimoriadne volatilné.