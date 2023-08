Európske veľkoobchodné ceny plynu za týždeň vzrástli o viac ako 20 %

Amsterdam 12. augusta (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu zaznamenali najprudší týždenný nárast od júna. Dôvodom bolo oživenie obáv, či si Európa dokáže pred zimou zabezpečiť dostatočné dodávky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a CNBC.



V stredu (9. 8.) referenčné termínované kontrakty na plyn vyskočili až o 28 %, neskôr však zmazali časť svojich ziskov, takže za celý uplynulý obchodný týždeň stúpli o viac ako 20 %.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze TTF v Amsterdame v piatok uzavrel so stratou 4,7 % na 35,30 eura za megawatthodinu (MWh). Počas stredajšieho obchodovania sa dostal až nad hranicu 43 eur za MWh.



Obchodníci teraz čakajú na správy týkajúce sa možných štrajkov v troch veľkých zariadeniach na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Austrálii, ktoré by mohli narušiť približne 10 % celosvetového vývozu LNG.



Negatívny dosah týchto štrajkov by výrazne viac než európski zákazníci pocítili odberatelia v Japonsku. Európa má totiž oveľa vyššie zásoby, než je pre toto ročné obdobie obvyklé, a LNG dováža od rôznych dodávateľov. Napriek tomu existujú obavy, že ak by ázijské ceny pri poklese ponuky vzrástli, americký LNG, ktorý tvorí väčšinu európskeho dovozu, by sa mohol presunúť na ázijské trhy.



Až do minulého roka bola Európa do veľkej miery závislá od ruského plynu dodávaného plynovodmi, ktorého vývoz sa odvtedy podstatne znížil, a akékoľvek náznaky skutočného alebo predpokladaného prerušenia dodávok vyvolávajú na trhu nervozitu a výrazne ovplyvňujú európske veľkoobchodné ceny.



Európske zásobníky plynu sú aktuálne naplnené na viac ako 88 %, pričom vykurovacia sezóna sa nezačne skôr ako v októbri.