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< sekcia Ekonomika

Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu padli o viac ako 7 %

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (11. 6.) vyhlásil, že rámcová dohoda medzi USA a Iránom je blízko.

Autor TASR
Amsterdam 12. júna (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu na konci týždňa padli o viac ako 7 % a dostali sa na 2-mesačné minimum. Dôvodom sú nádeje na ukončenie vojny medzi USA a Iránom a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics a investing.com.

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame klesla o vyše 7 % na približne 46 eur za megawatthodinu (MWh). Kontrakt neskôr zmazal časť strát a okolo poludnia sa obchodoval so stratou 6,33 % po 46,54 eura/MWh.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (11. 6.) vyhlásil, že rámcová dohoda medzi USA a Iránom je blízko. Zároveň zrušil plánované americké vojenské údery proti Iránu. Dodal, že rokovania s Teheránom sa posunuli na najvyššiu úroveň iránskeho vedenia a získali jeho súhlas.

Iránska štátna agentúra Mehr News Agency v piatok informovala o detailoch návrhu 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Navrhovaná dohoda zahŕňa znovuotvorenie Hormuzského prielivu, zrušenie ropných sankcií a ukončenie všetkých nepriateľských akcií v regióne vrátane Libanonu.
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