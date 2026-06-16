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Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračujú v poklese
Predbežná dohoda medzi USA a Iránom má byť podpísaná vo Švajčiarsku v piatok 19. júna, hoci memorandum o porozumení zatiaľ nebolo zverejnené.
Autor TASR
Amsterdam 16. júna (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračujú v poklese, nadviazali tak na prudké straty zo začiatku týždňa. Dôvodom sú nádeje na ukončenie konfliktu na Blízkom východe a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics a investing.com.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v utorok klesol o 2,30 %, okolo 16.45 h SELČ sa obchodoval po 41,53 eura za megawatthodinu (MWh).
Predbežná dohoda medzi USA a Iránom má byť podpísaná vo Švajčiarsku v piatok 19. júna, hoci memorandum o porozumení zatiaľ nebolo zverejnené. Americký prezident Donald Trump v pondelok (15. 6.) zopakoval, že Hormuzský prieliv bude do piatka plne prístupný a bude fungovať „bez poplatkov“.
Vyhliadka na obnovenie námornej dopravy cez prieliv výrazne zmiernila obavy z dlhodobých výpadkov tokov ropy a plynu z Perzského zálivu. Neistota však pretrváva v otázke, ako rýchlo sa dokáže obnoviť regionálna produkcia, najmä po rozsiahlych škodách v katarskom komplexe Ras Laffan, ktorý je najväčším zariadením na export LNG na svete.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v utorok klesol o 2,30 %, okolo 16.45 h SELČ sa obchodoval po 41,53 eura za megawatthodinu (MWh).
Predbežná dohoda medzi USA a Iránom má byť podpísaná vo Švajčiarsku v piatok 19. júna, hoci memorandum o porozumení zatiaľ nebolo zverejnené. Americký prezident Donald Trump v pondelok (15. 6.) zopakoval, že Hormuzský prieliv bude do piatka plne prístupný a bude fungovať „bez poplatkov“.
Vyhliadka na obnovenie námornej dopravy cez prieliv výrazne zmiernila obavy z dlhodobých výpadkov tokov ropy a plynu z Perzského zálivu. Neistota však pretrváva v otázke, ako rýchlo sa dokáže obnoviť regionálna produkcia, najmä po rozsiahlych škodách v katarskom komplexe Ras Laffan, ktorý je najväčším zariadením na export LNG na svete.