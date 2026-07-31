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Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
< sekcia Ekonomika

Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu v piatok klesli

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v piatok najprv klesol až takmer na 57 eur za MWh.

Autor TASR
Amsterdam 31. júla (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu na konci týždňa klesli. Nadviazali tak na pokles zo štvrtka (30. 7.). Trh tak reagoval na signály zlepšenia podmienok pre lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, a to aj napriek pretrvávajúcemu napätiu v regióne. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v piatok najprv klesol až takmer na 57 eur za MWh. Neskôr však zmazal straty a podvečer takmer stagnoval na 58,40 za MWh.

Katar vyslal cez Hormuzský prieliv svoj prvý tanker so skvapalneným plynom (LNG) po viac ako troch týždňoch, čo posilnilo nádeje, že vývoz z jednej z najväčších svetových exportných krajín LNG sa bude postupne obnovovať.

K zmierneniu obáv o dodávky prispel aj vyšší dovoz LNG do severozápadnej Európy a stabilné dodávky zemného plynu z Nórska prostredníctvom plynovodov.

Napriek aktuálnemu poklesu európske ceny plynu v júli stúpli o viac ako 33 %. Dôvodom bolo obnovenie konfliktu medzi USA a Iránom, ktoré narušilo dodávky z oblasti Perzského zálivu, zatiaľ čo vlny horúčav zvýšili spotrebu elektriny. To spomalilo dopĺňanie zásobníkov pred zimnou vykurovacou sezónou.

Európske zásobníky zemného plynu sú v súčasnosti naplnené približne na 55 %, čo je menej než päťročný priemer. Ich dopĺňanie zároveň zaostáva za tempom potrebným na pohodlné splnenie cieľov v oblasti naplnenosti zásobníkov pred začiatkom vykurovacej sezóny v novembri.
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