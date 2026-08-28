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Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračujú v raste
Naďalej ich podporujú obavy o dodávky energií v dôsledku pretrvávajúcej neistoty okolo možnej mierovej dohody na Blízkom východe.
Autor TASR
Amsterdam 28. augusta (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračovali na konci týždňa v raste a pohybujú sa v blízkosti najvyššej úrovne od januára 2023. Naďalej ich podporujú obavy o dodávky energií v dôsledku pretrvávajúcej neistoty okolo možnej mierovej dohody na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v piatok stúpol až na 69 eur za megawatthodinu (MWh). Okolo 13.30 h SELČ sa obchodoval so ziskom 0,68 % po 68,73 za MWh.
Ceny plynu prudko vzrástli už vo štvrtok (27. 8.) po správe, že americký prezident Donald Trump nemá záujem vrátiť sa k podmienkam júnovej dohody s Iránom. Tým sa zmazali straty zo začiatku týždňa, ktoré boli spôsobené pokrokom v rokovaniach medzi Pakistanom a Iránom o ukončení konfliktu, ako aj dohodou medzi Teheránom a Ománom o správe a rozdelení príjmov súvisiacich s Hormuzským prielivom.
Takmer úplné uzavretie Hormuzského prielivu naďalej narúša dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z Kataru. Situáciu zároveň zhoršujú extrémne letné horúčavy, ktoré zvyšujú spotrebu plynu na výrobu elektriny pre klimatizáciu, a tým odčerpávajú časť plynu, ktorý by inak smeroval do zásobníkov.
Európa sa preto musí intenzívne snažiť o zabezpečenie ďalších dodávok plynu, čo zvyšuje obavy, že do začiatku zimnej vykurovacej sezóny nebude mať vytvorené dostatočné zásoby.
Od začiatku týždňa európske ceny zemného plynu stúpli o viac ako 4 %, pričom ide už o ich tretí týždenný nárast po sebe.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame v piatok stúpol až na 69 eur za megawatthodinu (MWh). Okolo 13.30 h SELČ sa obchodoval so ziskom 0,68 % po 68,73 za MWh.
Ceny plynu prudko vzrástli už vo štvrtok (27. 8.) po správe, že americký prezident Donald Trump nemá záujem vrátiť sa k podmienkam júnovej dohody s Iránom. Tým sa zmazali straty zo začiatku týždňa, ktoré boli spôsobené pokrokom v rokovaniach medzi Pakistanom a Iránom o ukončení konfliktu, ako aj dohodou medzi Teheránom a Ománom o správe a rozdelení príjmov súvisiacich s Hormuzským prielivom.
Takmer úplné uzavretie Hormuzského prielivu naďalej narúša dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z Kataru. Situáciu zároveň zhoršujú extrémne letné horúčavy, ktoré zvyšujú spotrebu plynu na výrobu elektriny pre klimatizáciu, a tým odčerpávajú časť plynu, ktorý by inak smeroval do zásobníkov.
Európa sa preto musí intenzívne snažiť o zabezpečenie ďalších dodávok plynu, čo zvyšuje obavy, že do začiatku zimnej vykurovacej sezóny nebude mať vytvorené dostatočné zásoby.
Od začiatku týždňa európske ceny zemného plynu stúpli o viac ako 4 %, pričom ide už o ich tretí týždenný nárast po sebe.