Brusel 19. augusta (TASR) - Európske podzemné zásobníky plynu (PZP) sú už naplnené na približne 89,5 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá zároveň uviedla, že Gazprom pokračuje v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu.



Podľa údajov GIE 17. augusta bolo do európskych zásobníkov napumpovaných 372 miliónov metrov kubických (m3) plynu, zatiaľ čo odber predstavoval 12 miliónov m3. Európske zásobníky zemného plynu tak boli k tomu dňu naplnené na 89,4 % (to je o 8,03 percentuálnych bodov viac ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov), pričom je v nich uložených 98,5 miliardy m3 zemného plynu.



Zároveň, dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu v júli dosiahli najnižšiu úroveň od novembra 2021, pričom ich pokles pretrvá aj v auguste. Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti vyťažené na 35 % svojej kapacity.



Priemerná nákupná cena plynu v Európe dosiahla v júli 366 USD za 1000 m3 a v auguste sa zvýšila na 436 USD (396,58 eura). Dôvodom je podľa hovorcu Gazpromu Sergeja Kuprijanova útok ukrajinských síl v Kurskej oblasti, kde sa nachádza prečerpávacia stanica Sudža. Táto tranzitná linka zostáva jedinou cestou pre dodávky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu.



Ruské dodávky plynu cez Ukrajinu sú od mája 2022 znížené, keďže prevádzkovateľ ukrajinskej prepravnej siete oznámil ukončenie tranzitu do Európy cez prečerpávaciu stanicu Sochranovka. Odôvodnil to tým, že nemôže kontrolovať kompresorovú stanicu Novopskov.



Ruský energetický gigant Gazprom zároveň v pondelok oznámil, že 19. augusta dodá plynovodom, ktorý vedie cez Ukrajinu, do Európy celkovo 42,1 milióna m3 plynu do čerpacej stanice Sudža v ruskej Kurskej oblasti.



V predchádzajúcom dni dodal Gazprom cez toto potrubie 42 miliónom m3 plynu. Priemerné dodávky v auguste dosiahli viac ako 41 miliónov m3 plynu denne, tvrdí Gazporom.



(1 EUR = 1,0994 USD)