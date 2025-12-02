< sekcia Ekonomika
Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry schválilo projekty
Na slovenskej strane zoskupenie schválilo projekty v obciach Spišská Teplica, Lendak, Spišský Hrhov, Bobrov a mestách Trstená, Veľký Šariš a Bardejov.
Autor TASR
Vysoké Tatry 2. decembra (TASR) - Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Tatry schválilo na svojom poslednom rokovaní v poľskom Novom Targu 15 malých projektov v hodnote takmer jeden milión eur. Jednotlivé zámery cezhraničných partnerov budú financované z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Informoval o tom predseda Výboru pre malé projekty EZÚS Štefan Bieľak.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia riadiacich inštitúcií z Poľska a Slovenska. „Bolo schválených 15 malých projektov v celkovej hodnote takmer 996.000 eur, ktoré boli podané v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadosti v Priorite číslo 3 ‚Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie‘. Uvedená suma predstavuje 80 percent z celkových výdavkov mikroprojektov a 20 percent výdavkov tvorí spolufinancovanie zo strany úspešných žiadateľov,“ uviedol Bieľak.
Na slovenskej strane zoskupenie schválilo projekty v obciach Spišská Teplica, Lendak, Spišský Hrhov, Bobrov a mestách Trstená, Veľký Šariš a Bardejov. Úspešným žiadateľom je aj Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia riadiacich inštitúcií z Poľska a Slovenska. „Bolo schválených 15 malých projektov v celkovej hodnote takmer 996.000 eur, ktoré boli podané v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadosti v Priorite číslo 3 ‚Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie‘. Uvedená suma predstavuje 80 percent z celkových výdavkov mikroprojektov a 20 percent výdavkov tvorí spolufinancovanie zo strany úspešných žiadateľov,“ uviedol Bieľak.
Na slovenskej strane zoskupenie schválilo projekty v obciach Spišská Teplica, Lendak, Spišský Hrhov, Bobrov a mestách Trstená, Veľký Šariš a Bardejov. Úspešným žiadateľom je aj Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku.