Európski ľudovci žiadajú flexibilný rozpočet EÚ založený na realite

Brusel 26. júna (TASR) - EÚ musí robiť ambiciózne, ale pragmatické reformy a budovať rozpočet založený na realite. Upozornili na to najvyšší predstavitelia Európskej ľudovej strany (EPP) na samite, ktorý sa konal vo štvrtok ráno tesne pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli.



Predstavitelia EPP, najsilnejšej politickej rodiny v Európe, prebrali tímy obrany a bezpečnosti, vojnu na Ukrajine a situáciu na Blízkom východe a pri ekonomických témach upozornili, že budúci viacročný finančný rámec musí odrážať nové reality Európy, pričom prioritou musí byť obrana, konkurencieschopnosť, inovácie a riadenie vonkajších hraníc a migrácie. Zároveň sa vyslovili za dostatočné financovanie tradičných pilierov EÚ - poľnohospodárstva a súdržnosti.



„Ukážme jasnú európsku pridanú hodnotu pre fondy EÚ, na to však EÚ musí poskytnúť finančné nástroje, ktoré potrebuje na ich realizáciu,“ uvádza sa vo vyhlásení zo samitu EPP.



Dlhodobý rozpočet EÚ po roku 2028 by mal byť podľa lídrov EPP flexibilný, jednoduchý a zásadový, ktorý dokáže rýchlo reagovať na vzájomne prepojené výzvy a znížiť byrokraciu. Zároveň treba zachovať podmienenosť, čiže eurofondy musia ísť len tým, ktorí rešpektujú zásady právneho štátu.



V oblasti obchodu EPP podporuje otvorený obchod, ktorý je hnacou silou rastu a inovácií a tvorby pracovných miest. Účastníci straníckeho samitu sa zhodli na tom, že obchod v globalizovanom svete je viac než len ekonomický nástroj, je to geopolitický nástroj, pričom EÚ by mala uprednostniť uzatváranie konkrétnych obchodných dohôd pred presadzovaním príliš rozsiahlych alebo rozptýlených rámcov. EPP podporuje uzatváranie kľúčových dohôd, napríklad s Južnou Amerikou, ale za predpokladu, že zahŕňajú konkrétne opatrenia na ochranu európskych poľnohospodárov a citlivých sektorov. Rovnako to platí pre dokončenie obchodných dohôd s Indiou, Filipínami, Austráliou a partnerskými krajinami v južnom susedstve.



Lídri EPP sa vyslovili za potrebu riešiť nekalé obchodné praktiky, ktoré narúšajú hospodársku súťaž a ohrozujú priemysel EÚ.



„Vyzývame na rázne kroky proti ekonomickému nátlaku vo všetkých jeho formách a zabezpečujeme, aby Európa mohla na globálnej scéne konať suverénne a silne,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku, ktoré rovnako podporilo iniciatívu recipročných nulových ciel na automobily a priemyselný tovar so Spojenými štátmi.



Reformy, ktoré by mala EÚ robiť, musia byť podľa ľudovcov „ambiciózne, ale pragmatické“, odvážne, najmä v oblasti energetiky, služieb, telekomunikácií a finančných služieb. Zdôraznili, že pri reformách nikto nesmie zostať pozadu a žiadne odvetvie nesmie byť preťažené nákladmi na energiu.



„Podporujeme pokračujúce rozširovanie projektov energetickej prepojenosti medzi všetkými členskými štátmi EÚ, ako aj so susednými tretími krajinami, ako prostriedok na posilnenie energetickej bezpečnosti a integrácie,“ uvádza sa v záveroch samitu ľudovcov.