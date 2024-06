Európski obchodníci s plynom aj toto leto pozorne sledujú situáciu

Brusel 19. júna (TASR) - Leto na európskom trhu s plynom bývalo ospalou sezónou, no už tretí rok po sebe je plné napätia. Po škodách, ktoré zanechala po sebe energetická kríza, obchodníci pozorne monitorujú globálne riziká, ktoré by mohli narušiť dodávky na starý kontinent. Či už sú to potenciálne akcie Ruska alebo iné udalosti, ktoré by bránili produkcii aj pohybu skvapalneného zemného plynu (LNG) po svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Hoci výkyvy nie sú ani zďaleka také veľké ako v lete 2022, európsky trh rýchlo reaguje na faktory, ktoré by mohli sťažiť vytváranie zásob plynu na zimu.



Jednou z kľúčových otázok je, ako agresívne sa budú nemecká spoločnosť Uniper a vláda, ako jej vlastník, domáhať náhrady škôd od ruskej spoločnosti Gazprom. Švédsky súd minulý týždeň priznal nemeckej firme kompenzáciu viac ako 13 miliárd eur za nedodaný plyn. Je nepravdepodobné, že by Gazprom uhradil škody a v Európe už takmer nemá aktíva, ktoré by bolo možné zhabať. Mohlo by tak dôjsť k presmerovaniu financií od európskych spoločností, ktoré stále dostávajú ruský plyn, ako napríklad rakúska OMV. Ak sa tak stane, Gazprom tieto toky pravdepodobne preruší.



To je jedna z možností, ktorá by mohla ovplyvniť letné ceny plynu, ak Európa náhle stratí zhruba 6 miliárd metrov kubických (m3) ročne v rámci zmluvy OMV.



Ďalšie riziko súvisí so sankciami, ktoré Európska únia (EÚ) zvažuje na prekládky ruského LNG cez svoje prístavy. Výrobca Novatek sa na to spolieha pri presune paliva z Arktídy do iných častí sveta a nie je jasné, ako by mohol reagovať.



Aj keď zákaz ešte nebol podpísaný a členské štáty sa naďalej dohadujú o detailoch nového sankčného balíka, trhy situáciu pozorne sledujú. Tento krok by mohol ešte viac skomplikovať globálnu lodnú logistiku. Niektorí experti sa domnievajú, že v EÚ tak môže zostať viac ruského LNG a prispieť k zníženiu cien. Tento dovoz zostal silný po začiatku vojny na Ukrajine.



Nórsko je teraz najväčším dodávateľom plynu do EÚ, keďže väčšina transportu cez ruské plynovody bola zastavená. Prípadné neplánované výpadky nórskych dodávok alebo zmeny plánovaných sezónnych prác majú preto potenciál zasiahnuť ceny v Európe.



Začiatkom júna porucha potrubia nakrátko odstavila spracovateľský závod v Severnom mori, čo spôsobilo prudký nárast cien plynu a odhalilo, ako citlivo reaguje trh na podobné problémy. V septembri sa v Nórsku uskutoční niekoľko údržbárskych prác, ktoré zvýšia ceny plynu, ak sa niečo pokazí tesne pred vykurovacou sezónou.



Výpadky inde vo svete majú tiež potenciál zasiahnuť európsky trh, pričom USA, kľúčový dodávateľ LNG, vstupujú do sezóny hurikánov.



Na konci roku 2024 vyprší platnosť dohody Ruska a Ukrajiny o tranzite plynu do Európy. Štátom ako Rakúsko a Slovensko tak hrozí potenciálne zníženie dodávok o približne 15 miliárd m3 plynu ročne. Jednou z možností, ako ich nahradiť, je dovoz z Azerbajdžanu. Akákoľvek dohoda je však ešte ďaleko.



A zároveň sa tempo dopĺňania zásobníkov plynu v Európe spomalilo, aj keď sa zatiaľ stále očakáva, že ich Európa doplní pred začiatkom vykurovacej sezóny.