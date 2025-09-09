< sekcia Ekonomika
Európski odborári chcú verejné financie firmám s kolektívnymi zmluvami
ETUC pripomenula, že ročne sa v celej EÚ prostredníctvom verejných súťaží minie vyše dvoch biliónov eur a väčšina zákaziek sa zadáva výlučne na základe toho, kto ponúkne najnižšiu cenu.
Autor TASR
Brusel 9. septembra (TASR) - Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) v utorok upozornila, že pravidlá EÚ musia zabezpečiť, aby sa verejné financie poskytovali tým spoločnostiam, ktorých pracovníci sú krytí kolektívnymi zmluvami. Európski odborári to uviedli po tom, čo Európsky parlament (EP) prijal správu o verejnom obstarávaní, informuje spravodajca TASR.
ETUC pripomenula, že ročne sa v celej EÚ prostredníctvom verejných súťaží minie vyše dvoch biliónov eur a väčšina zákaziek sa zadáva výlučne na základe toho, kto ponúkne najnižšiu cenu.
Správa prijatá EP zdôrazňuje, že to vedie k „zníženiu tlaku na kvalitu služieb a bezpečnosti a pracovných podmienok“ a môže zhoršiť výskyt nelegálnej práce. V tej istej správe sa uvádza, že „zahrnutie sociálnych doložiek, ako sú požiadavky týkajúce sa pracovných podmienok, kolektívneho vyjednávania a dodržiavania pracovných práv, môže výrazne zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť výsledkov verejného obstarávania“, ale nepožaduje aj povinné sociálne podmienky.
Europoslanci prijali túto správu pred revíziou smerníc o verejnom obstarávaní zo strany Európskej komisie. ETUC v tejto súvislosti vyzvala eurokomisiu, aby zabezpečila, že revízia povedie k pravidlám, ktoré podporujú kolektívne vyjednávanie a kvalitné pracovné miesta.
V odporúčaniach ETUC sa spresňuje, že verejné financie majú smerovať k organizáciám, ktoré rešpektujú práva pracovníkov a odborov, ktoré rokujú s odbormi a ktorých pracovníci sú krytí kolektívnymi zmluvami. Odborári žiadajú zrušiť možnosť zadávať verejné zákazky iba na základe ceny a zaručenie kritérií spojených s kvalitnými pracovnými miestami a kolektívnym vyjednávaním. Vyzvali aj na reguláciu subdodávateľstva zavedením spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti a obmedzením dĺžky reťazcov a na to, aby verejné poskytovanie služieb, verejno-verejné partnerstvá, ako aj interné poskytovanie služieb neboli pod žiadnym tlakom.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá povedala, že obrovské sumy verejných financií sa míňajú spôsobom, ktorý „podkopáva verejný záujem“, a väčšina verejných zákaziek v celkovej hodnote dvoch biliónov eur ročne sa prideľuje tomu, kto tvrdí, že prácu dokáže urobiť za najnižšiu cenu, čo vedie k nekvalitným službám a vykorisťovaniu pracovníkov od domovov dôchodcov až po stavebníctvo.
„Musíme túto situáciu zvrátiť a zabezpečiť, aby sa verejné financie míňali spôsobom, ktorý zvyšuje pracovné podmienky a životnú úroveň v Európe. Komisia by mala odstrániť kovbojov a schránkové spoločnosti, ktoré sa skrývajú za zložitými subdodávateľskými reťazcami, a namiesto toho zabezpečiť, aby sa zákazky udeľovali iba slušným organizáciám, ktoré spĺňajú základnú požiadavku na vyjednávanie kolektívnych zmlúv s odbormi,“ odkázala Lynchová.
Podľa jej slov neprepojenie verejného obstarávania s kolektívnym vyjednávaním poškodzuje pracovníkov a prináša obrovské ekonomické náklady, keď každý rok sa strácajú miliardy na mzdách a verejných príjmoch, pretože zákazky idú spoločnostiam, ktoré podkopávajú spravodlivé štandardy.
ETUC pripomenula, že ročne sa v celej EÚ prostredníctvom verejných súťaží minie vyše dvoch biliónov eur a väčšina zákaziek sa zadáva výlučne na základe toho, kto ponúkne najnižšiu cenu.
Správa prijatá EP zdôrazňuje, že to vedie k „zníženiu tlaku na kvalitu služieb a bezpečnosti a pracovných podmienok“ a môže zhoršiť výskyt nelegálnej práce. V tej istej správe sa uvádza, že „zahrnutie sociálnych doložiek, ako sú požiadavky týkajúce sa pracovných podmienok, kolektívneho vyjednávania a dodržiavania pracovných práv, môže výrazne zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť výsledkov verejného obstarávania“, ale nepožaduje aj povinné sociálne podmienky.
Europoslanci prijali túto správu pred revíziou smerníc o verejnom obstarávaní zo strany Európskej komisie. ETUC v tejto súvislosti vyzvala eurokomisiu, aby zabezpečila, že revízia povedie k pravidlám, ktoré podporujú kolektívne vyjednávanie a kvalitné pracovné miesta.
V odporúčaniach ETUC sa spresňuje, že verejné financie majú smerovať k organizáciám, ktoré rešpektujú práva pracovníkov a odborov, ktoré rokujú s odbormi a ktorých pracovníci sú krytí kolektívnymi zmluvami. Odborári žiadajú zrušiť možnosť zadávať verejné zákazky iba na základe ceny a zaručenie kritérií spojených s kvalitnými pracovnými miestami a kolektívnym vyjednávaním. Vyzvali aj na reguláciu subdodávateľstva zavedením spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti a obmedzením dĺžky reťazcov a na to, aby verejné poskytovanie služieb, verejno-verejné partnerstvá, ako aj interné poskytovanie služieb neboli pod žiadnym tlakom.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá povedala, že obrovské sumy verejných financií sa míňajú spôsobom, ktorý „podkopáva verejný záujem“, a väčšina verejných zákaziek v celkovej hodnote dvoch biliónov eur ročne sa prideľuje tomu, kto tvrdí, že prácu dokáže urobiť za najnižšiu cenu, čo vedie k nekvalitným službám a vykorisťovaniu pracovníkov od domovov dôchodcov až po stavebníctvo.
„Musíme túto situáciu zvrátiť a zabezpečiť, aby sa verejné financie míňali spôsobom, ktorý zvyšuje pracovné podmienky a životnú úroveň v Európe. Komisia by mala odstrániť kovbojov a schránkové spoločnosti, ktoré sa skrývajú za zložitými subdodávateľskými reťazcami, a namiesto toho zabezpečiť, aby sa zákazky udeľovali iba slušným organizáciám, ktoré spĺňajú základnú požiadavku na vyjednávanie kolektívnych zmlúv s odbormi,“ odkázala Lynchová.
Podľa jej slov neprepojenie verejného obstarávania s kolektívnym vyjednávaním poškodzuje pracovníkov a prináša obrovské ekonomické náklady, keď každý rok sa strácajú miliardy na mzdách a verejných príjmoch, pretože zákazky idú spoločnostiam, ktoré podkopávajú spravodlivé štandardy.