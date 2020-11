Európski odborári pripravili návrh o rovnakých platoch žien a mužov

Brusel 4. novembra (TASR) - Európska odborová konfederácia (EOK) v stredu zverejnila vlastný návrh smernice o rovnakom odmeňovaní žien a mužov. Odborári tak urobili na protest proti legislatívnemu oneskoreniu Európskej komisie (EK).



EOK upozornila, že podnikla tento neobvyklý krok - zverejnenie svojej vlastnej smernice o transparentnosti platov - ako protest proti oneskoreniu EK, ktorá mala pôvodne svoj návrh zverejniť v stredu pri príležitosti Európskeho dňa rovnakého odmeňovania.



Odborári pripomenuli, že šéfka EK Ursula von der Leyenová sľúbila prijať záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti platov už počas prvých 100 dní svojho funkčného obdobia, k čomu nedošlo ani po 339 dňoch od jej nástupu do úradu. To znamená, že nič sa legislatívne nezmenilo na situácii, že v ženy v krajinách EÚ zarobia v priemere o 16 % menej ako ich mužskí kolegovia.



Komisia informovala, že skôr ako pred 15. decembrom túto legislatívnu iniciatívu nestihne predložiť.



Európska odborová konfederácia poverila odborníkov na európske pracovné právo, aby vypracovali solídne právne predpisy v tejto oblasti, z ktorých sa môže inšpirovať aj Európska komisia.



Opatrenia, ktoré navrhuje EOK požadujú zákaz doložiek o utajení v pracovných zmluvách, aby pracovníci mohli diskutovať o odmeňovaní; uvoľnenie informácií o hodnotení práce za účelom stanovenia rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty; audity zo strany zamestnávateľov o informáciách o odmeňovaní a ročné akčné plány týkajúce sa rovnosti v odmeňovaní a podporu pre odbory pri rokovaniach so zamestnávateľmi o riešení rozdielov v odmeňovaní.



Európski odborári zverejnili svoje modelové právne predpisy mesiac po tom, ako EOK odhalila, že ženy v EÚ si budú musieť počkať do roku 2104, aby dostali rovnaké platy ako muži, ak sa neurýchli súčasné tempo zmien v tejto oblasti.



"Je smutné, že rovnaká mzda ako keby vykĺzla z agendy Európskej komisie aj napriek tomu, že ženy tvoria väčšinu pracovnej sily čeliacej epidémii ochorenia Covid-19 v nedostatočne platených zamestnaniach, ako je starostlivosť o pacientov a čistiace práce. Žiadame von der Leyenovú, aby sa v Európsky deň rovnakého odmeňovania opätovne zaviazala k ňou prisľúbenému zákonu o transparentnosti platov, aby európske ženy nemuseli na rovnaké platy čakať až do nasledujúceho storočia," uviedla zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynchová v správe pre médiá.



Spravodajca TASR Jaromír Novak