< sekcia Ekonomika
Európski odborári vyzvali EÚ na kroky na zníženie nákladov na energie
Odborári zdôraznili, že EÚ musí využívať nástroj krízového riadenia a chrániť pracovné miesta, príjmy a produkciu v strategických odvetviach.
Autor TASR
Brusel 8. apríla (TASR) - Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) v stredu vyzvala EÚ na radikálne opatrenia na zníženie nákladov na energie, lebo priemerný účet domácnosti sa môže zvýšiť o viac ako 1800 eur ročne, ak súčasné ceny ropy pretrvajú. Informuje o tom spravodajca TASR.
ETUC pripomenul, že po 50-percentnom náraste cien ropy od začiatku krízy na Blízkom východe odhady Európskeho odborového inštitútu ukazujú, aký vplyv na domácnosti môže mať tento nárast cien energií, ak situácia pretrvá viac ako jeden rok.
Priemerný ročný účet za energie v EÚ by sa zvýšil z 3792 eur na 5688 eur - 12 % celkových výdavkov domácností. Priemerný ročný účet za energie by predstavoval vyše 10 % všetkých výdavkov domácností vo väčšine členských štátov EÚ a viac ako 15 % v šiestich členských štátoch. Priemerný ročný účet za energie by stál o 2000 eur viac v 11 členských štátoch vrátane Slovenska (náklady by stúpli o 2082 eur).
Podľa ETUC tieto čísla ukazujú, že EÚ potrebuje hlboké energetické reformy, aby znížila svoju závislosť od fosílnych palív.
Už pred útokmi na Irán si 47,5 milióna ľudí v EÚ (10 % populácie) nemohlo dovoliť vykurovať domácnosti a Európa v posledných dvoch rokoch strácala každý mesiac 27.000 pracovných miest vo výrobe, najmä pre ceny energií.
ETUC preto požaduje, aby sa oddelili ceny elektriny od ceny plynu, aby sa zvýšila kapacita prenosnej elektrickej siete (rozširovanie, modernizácia a pripájanie energie z obnoviteľných zdrojov) a zvýšili sa verejné investície do energetickej infraštruktúry, pričom súkromný kapitál by mal dopĺňať verejné opatrenia, ale nestal sa náhradou za verejné investície.
Odborári zdôraznili, že EÚ musí využívať nástroj krízového riadenia a chrániť pracovné miesta, príjmy a produkciu v strategických odvetviach.
ETUC navrhuje, aby sa zaviedli dane z neočakávaných príjmov energetických spoločností, lebo energetickí giganti, ktorí zarábajú 80 miliónov eur denne, zvyšujú ceny v európskej ekonomike a poháňajú infláciu.
Okrem toho by EÚ mala pozastaviť fiškálne pravidlá a členské štáty by mali dostať fiškálny priestor na podporu spravodlivého prechodu pre zamestnancov.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá uviedla, že výskum odborového inštitútu odhalil ničivé dôsledky neschopnosti riešiť závislosť Európy od fosílnych palív pre pracujúcich ľudí a ich rodiny.
Privítala prímerie medzi Iránom a USA a Izraelom, spresnila však, že toto riešenie musí byť trvalé a spochybnila možnosť, že ceny energií sa vrátia do normálu.
Pripomenula, že núdzové opatrenia prijaté počas poslednej energetickej krízy zmiernili jej dosah, a preto ich treba znovu aktivovať na záchranu pracovných miest, živobytia ľudí a strategických priemyselných odvetví.
„Tentoraz sa však musíme zaoberať aj základnou príčinou problému, investovaním do lacnej a spoľahlivej európskej výroby energie. Bez hlbokých reforiem nemá Európa šancu vybudovať konkurencieschopnejšiu ekonomiku, vytvoriť kvalitné pracovné miesta alebo vyššiu životnú úroveň,“ odkázala Lynchová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
ETUC pripomenul, že po 50-percentnom náraste cien ropy od začiatku krízy na Blízkom východe odhady Európskeho odborového inštitútu ukazujú, aký vplyv na domácnosti môže mať tento nárast cien energií, ak situácia pretrvá viac ako jeden rok.
Priemerný ročný účet za energie v EÚ by sa zvýšil z 3792 eur na 5688 eur - 12 % celkových výdavkov domácností. Priemerný ročný účet za energie by predstavoval vyše 10 % všetkých výdavkov domácností vo väčšine členských štátov EÚ a viac ako 15 % v šiestich členských štátoch. Priemerný ročný účet za energie by stál o 2000 eur viac v 11 členských štátoch vrátane Slovenska (náklady by stúpli o 2082 eur).
Podľa ETUC tieto čísla ukazujú, že EÚ potrebuje hlboké energetické reformy, aby znížila svoju závislosť od fosílnych palív.
Už pred útokmi na Irán si 47,5 milióna ľudí v EÚ (10 % populácie) nemohlo dovoliť vykurovať domácnosti a Európa v posledných dvoch rokoch strácala každý mesiac 27.000 pracovných miest vo výrobe, najmä pre ceny energií.
ETUC preto požaduje, aby sa oddelili ceny elektriny od ceny plynu, aby sa zvýšila kapacita prenosnej elektrickej siete (rozširovanie, modernizácia a pripájanie energie z obnoviteľných zdrojov) a zvýšili sa verejné investície do energetickej infraštruktúry, pričom súkromný kapitál by mal dopĺňať verejné opatrenia, ale nestal sa náhradou za verejné investície.
Odborári zdôraznili, že EÚ musí využívať nástroj krízového riadenia a chrániť pracovné miesta, príjmy a produkciu v strategických odvetviach.
ETUC navrhuje, aby sa zaviedli dane z neočakávaných príjmov energetických spoločností, lebo energetickí giganti, ktorí zarábajú 80 miliónov eur denne, zvyšujú ceny v európskej ekonomike a poháňajú infláciu.
Okrem toho by EÚ mala pozastaviť fiškálne pravidlá a členské štáty by mali dostať fiškálny priestor na podporu spravodlivého prechodu pre zamestnancov.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá uviedla, že výskum odborového inštitútu odhalil ničivé dôsledky neschopnosti riešiť závislosť Európy od fosílnych palív pre pracujúcich ľudí a ich rodiny.
Privítala prímerie medzi Iránom a USA a Izraelom, spresnila však, že toto riešenie musí byť trvalé a spochybnila možnosť, že ceny energií sa vrátia do normálu.
Pripomenula, že núdzové opatrenia prijaté počas poslednej energetickej krízy zmiernili jej dosah, a preto ich treba znovu aktivovať na záchranu pracovných miest, živobytia ľudí a strategických priemyselných odvetví.
„Tentoraz sa však musíme zaoberať aj základnou príčinou problému, investovaním do lacnej a spoľahlivej európskej výroby energie. Bez hlbokých reforiem nemá Európa šancu vybudovať konkurencieschopnejšiu ekonomiku, vytvoriť kvalitné pracovné miesta alebo vyššiu životnú úroveň,“ odkázala Lynchová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)