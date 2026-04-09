< sekcia Ekonomika
Európski odborári vyzvali EÚ zaistiť vyššiu kúpnu silu pracujúcich
Kúpnu silu podľa ETUC ďalej znižujú rastúce účty za energie - tie už teraz tvoria deväť percent všetkých výdavkov domácností.
Autor TASR
Brusel 9. apríla (TASR) - Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) vo štvrtok vyzvala Európsku centrálnu banku (ECB), aby uznala, že zvýšenie miezd pre pracujúcich je potrebné po rokoch klesajúcich reálnych miezd a nevyhnutné pre obnovenie dopytu a udržanie hospodárskej stability. Informuje o tom spravodajca TASR.
ETUC s odkazom na údaje Európskej komisie (EK) upozornila, že klesajúci dopyt, spojený s nižšími mzdami, poškodzuje európsku ekonomiku, ohrozuje pracovné miesta a zvyšuje ceny.
Najnovší prieskum EK medzi podnikmi a spotrebiteľmi ukázal, že dôvera spotrebiteľov klesla na 2,5-ročné minimum, ľudia sú „menej náchylní na veľké nákupy v nasledujúcich 12 mesiacoch“ a očakávania maloobchodníkov „prudko klesajú“. V dôsledku úprav plánov zamestnanosti smerom nadol, najmä v maloobchode, ale aj v službách a priemysle, indikátor očakávaní v oblasti zamestnanosti klesol.
Prieskum EK tiež naznačil, že očakávania manažérov týkajúce sa predajných cien prudko vzrástli vo všetkých štyroch podnikateľských sektoroch. Mzdy však stále nedobehli životné náklady a očakáva sa, že tento rok opäť zaostanú za infláciou.
Kúpnu silu podľa ETUC ďalej znižujú rastúce účty za energie - tie už teraz tvoria deväť percent všetkých výdavkov domácností a v dôsledku vojny na Blízkom východe by čoskoro mohli tvoriť 12 %.
Okrem potrebného zvýšenia miezd ETUC vyzýva EÚ, aby zaviedla prísne kontroly cien na ochranu domácností pred nadmernými nákladmi na energie a aby nadviazala na opatrenia, ktoré stabilizovali ekonomiku počas pandémie koronavírusu, zavedením trvalého mechanizmu krízového riadenia, ktorý zachraňuje pracovné miesta a príjmy.
Európski odborári v tejto súvislosti uviedli, že ECB nesmie situáciu zhoršovať zvyšovaním nákladov na pôžičky. ETUC zároveň tvrdí, že členské štáty musia predložiť robustné akčné plány v súlade so smernicou EÚ o minimálnej mzde s cieľom zvýšiť rozsah kolektívneho vyjednávania. Rozšírenie kolektívnych zmlúv je kľúčom k zabezpečeniu spravodlivého rastu miezd, posilneniu dopytu a zabezpečeniu stabilnejšej a odolnejšej európskej ekonomiky.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá uviedla, že vlastné údaje EÚ ukazujú, že pracujúci nemajú peniaze na míňanie a výsledkom je katastrofa pre európsku ekonomiku, firmy v ťažkostiach, menej pracovných miest a vyššie ceny.
„Vzhľadom na rastúcu globálnu nestabilitu jednou z najlepších vecí, ktoré môžu tvorcovia politík urobiť, je posilniť vnútorný dopyt. Pomohlo by to firmám v ťažkostiach viac ako akákoľvek obchodná dohoda. To znamená vložiť viac peňazí do vreciek pracujúcich ľudí, ktorí ich minú v našom maloobchodnom a služobnom sektore, pomôcť firmám v ťažkostiach a chrániť pracovné miesta,“ odkázala Lynchová.
Zdôraznila, že naopak zvýšenie úrokových sadzieb by len málo prispelo k obmedzeniu inflácie, ale zhoršilo by situáciu miezd a nasmerovalo európsku ekonomiku na cestu k ďalšej recesii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
