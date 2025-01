Európski odborári žiadajú plán na tvorbu kvalitných pracovných miest

Brusel 8. januára (TASR) - Varovanie pred nedostatkom pracovnej sily v Európe, ktoré v stredu vydalo Svetové ekonomické fórum (WEF), ukazuje, prečo musí Európska komisia (EK) za svoju prioritu považovať vypracovanie plánu pre kvalitné pracovné miesta. V správe pre médiá na to upozornila Európska odborová konfederácia (ETUI).



V správe WEF o budúcnosti pracovných miest na rok 2025 sa uvádza, že "medzery v zručnostiach a nedostatok talentov na trhu práce zostávajú kľúčovou prekážkou úspechu európskych firiem v nasledujúcich piatich rokoch".



Podľa ETUI 54 percent zamestnávateľov očakáva zhoršenie nedostatku pracovnej sily, čo je výrazne nad celosvetový priemer. Najvyššou prioritou oslovených firiem bolo financovanie a zvyšovanie kvalifikácie.



Pod tlakom prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku je pre ETUI dôležité, aby zamestnávatelia spolupracovali s odbormi formou kolektívneho vyjednávania s cieľom predvídať a riadiť zmeny a zabezpečiť pracovníkom potrebnú odbornú prípravu. Komisia by preto mala vydať osobitnú smernicu o spravodlivom prechode.



Výskum ETUI rovnako zistil, že nedostatok zamestnancov je spôsobený nízkou kvalitou pracovných miest, pričom pre priemyselné odvetvia je najťažšie zamestnať pracovníkov, ktorým platia v priemere o deväť percent menej ako firmy, ktoré sú najmenej postihnuté nedostatkom pracovnej sily.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vlani v novembri na pôde Európskeho parlamentu upozornila, že produktivita práce závisí od dobrých pracovných podmienok, od spravodlivej mzdy a od dobrej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.



Generálna tajomníčka ETUI Esther Lynchová v tejto súvislosti uviedla, že zatiaľ čo niektorí šéfovia podnikov prídu koncom januára do Davosu na zasadnutie WEF lobovať za viac "protizamestnaneckých politík", správa WEF v skutočnosti ukazuje, že práve zvyšovanie kvality pracovných miest je rozhodujúce pre úspech európskej ekonomiky.



"Zvyšovanie kvality pracovných miest, zvyšovanie miezd a podpora kolektívneho vyjednávania musia byť súčasťou plánu európskej konkurencieschopnosti. Je nevyhnutné predvídať a riadiť zmeny, zabezpečiť, aby pracovníci boli plne vyškolení v zručnostiach, ktoré spoločnosti požadujú, a aby firmy ponúkali platy a podmienky, ktoré im umožnia prilákať a udržať si potrebnú pracovnú silu," odkázala Lynchová.



Upozornila, že nekvalitné pracovné miesta viedli k vytváraniu a prehlbovaniu nedostatku pracovnej sily, čo poškodzuje konkurencieschopnosť EÚ, a preto by bolo absurdné robiť kompromisy v oblasti pracovných noriem v mene konkurencieschopnosti.



"Kvalitné pracovné miesta sú výhrou pre pracovníkov a spoločnosti. Preto vyzývam eurokomisiu, aby z kvalitných pracovných miest urobila hlavný bod politiky pre konkurencieschopnosť a aby v prvej polovici tohto roka predložila komplexný balík v prospech kvalitných pracovných miest," uviedla Lynchová. Tento balík by mal podľa nej zahŕňať legislatívne iniciatívy, investície a akčné programy na zaistenie vysokokvalitných pracovných miest v každom sektore a v každom regióne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak) mj