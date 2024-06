Európski potravinári sa obávajú odvety Číny za clá na elektromobily

Šanghaj 13. júna (TASR) - Globálne potravinárske spoločnosti od výrobcov mlieka až po vývozcov bravčového mäsa sa obávajú možnej odvety Číny po stredajšom (12. 6.) rozhodnutí Európskej únie (EÚ) uvaliť clá na dovoz dotovaných elektrických vozidiel z ázijskej krajiny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čínske štátne médiá uviedli, že domáce firmy plánujú požiadať o vyšetrovanie niektorých dovozov mliečnych výrobkov a bravčového mäsa z EÚ pre podozrenie z dotácií.



Podľa čínskych colných údajov bola EÚ druhým najväčším dovozcom mliečnych výrobkov do Číny, hneď za Novým Zélandom. Austrália bola exportérom číslo tri. V roku 2023 sa EÚ podieľala najmenej 36 % na celkovej hodnote tohto dovozu.



Aj keď zostáva nejasné, na ktoré produkty by sa Čína mohla zamerať v rámci odvety, v minulom roku boli v rámci vývozu mlieka a mliečnych výrobkov z EÚ do Číny v hodnote 1,7 miliardy eur hlavným artiklami sušená srvátka, smotana a čerstvé mlieko.



Krajiny, ako Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko a Dánsko majú najväčší podiel na vývoze mliečnych produktov na čínsky trh. A Holandsko, Dánsko a Francúzsko sú tiež významnými dodávateľmi bravčového mäsa, hoci Španielsko bolo minulý rok jeho najväčším dodávateľom pre Čínu s podielom takmer 23 % na celkového dovoze, nasledované Brazíliou a USA.



Čínske clá alebo obchodné bariéry voči mliekarenským výrobkom z EÚ by mohli Novému Zélandu pomôcť ešte viac zvýšiť jeho podiel na tamojšom trhu. Austrália aj Nový Zéland majú s Čínou dohody o voľnom obchode, vďaka ktorým je ich dovoz oslobodený od cla.



Keďže napätie v obchode medzi EÚ a Čínou stúpa, niektorí európski predstavitelia varovali pred zavedením dovozných ciel na potravinárske výrobky.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski počas svojej návštevy Číny koncom apríla povedal, že jeho cieľom je "vyhnúť sa tomu, aby poľnohospodárstvo platilo za problémy v iných sektoroch". Otvorený obchod s potravinami pritom označil za dôležitý nástroj na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti vo svete.



Čína zastáva odlišnú pozíciu. Práve potravinárske výrobky boli často cieľom odvetných ciel pri predchádzajúcich obchodných sporoch.



V januári sa stalo terčom vyšetrovania brandy. Tento krok je považovaný za odvetu za francúzsku podporu vyšetrovania EÚ v súvislosti s dotáciami na výrobu elektromobilov v Číne.



Austrálske víno a jačmeň boli tiež terčom antidumpingového vyšetrovania v Číne po výzvach Austrálie na nezávislé vyšetrovanie pôvodu vírusu COVID-19 v roku 2020. Čína len nedávno zrušila tieto prohibičné clá.



V apríli Čína schválila zákon, ktorý má posilniť jej schopnosť reagovať, ak by USA alebo EÚ uvalili clá na jej vývoz.