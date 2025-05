Európski predstavitelia sa snažia o pokoj po Trumpovej hrozbe ciel

Brusel 23. mája (TASR) - Európski predstavitelia sa snažia zachovať pokoj a vystupovať jednotne po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením cla vo výške 50 % na dovoz z Európskej únie (EÚ). Potenciálna eskalácia obchodného sporu USA a EÚ spôsobila pokles akcií na oboch stranách Atlantiku pre obavy z ekonomických dôsledkov. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Niekoľko hodín predtým, ako by mali vyjednávači oboch strán začať diskusiu o ďalších krokoch k dohode, Trump kritizoval Úniu, že diskusie s ňou „nikam nevedú“.



Trumpova hrozba zvýšenia ciel pre Európu kopíruje stratégiu s Čínou, ktorej v apríli zdvihol clá až na 145 %. Keď sa finančné trhy prepadli, 12. mája oznámil dohodu o ich dočasnom znížení na 90 dní o 30 % počas rokovaní.



Európski predstavitelia sa snažia o zdržanlivosť a sú odhodlaní pokračovať v rozhovoroch. „Toto všetko je súčasťou rokovaní,“ povedal holandský premiér Dick Schoof. „Pokojne sa pozrieme na návrhy a odpovieme dôrazne a rozhodne.“



Švédska ministerka financií Elisabeth Svantessonová označila Trumpovu najnovšiu hrozbu za „neprimeranú eskaláciu, ktorá by mohla poškodiť americkú aj európsku ekonomiku“.



Nová nemecká ministerka hospodárstva a obchodu Katherina Reicheová varovala pred dôsledkami pre obe strany, ak sa rétorika stane politikou. „V sporoch o clá nie sú žiadni víťazi. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Európska komisia dosiahne riešenie s USA. Takéto vysoké clá poškodia USA a EÚ v rovnakej miere,“ povedala pre noviny Rheinische Post.



„Potrebujeme vecný, pokojný, odmeraný a komplexný dialóg so Spojenými štátmi,“ povedal podpredseda írskej vlády Simon Harris. Dodal, že dlhý a hlboký vzťah s USA si zaslúži trvalejšiu a významnejšiu angažovanosť v nadchádzajúcom období v snahe dosiahnuť dohodu.



Francúzsky minister obchodu Laurent Saint-Martin v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že Paríž je za deeskaláciu sporu, ale je pripravený reagovať.



Simone Tagliapietra z think-tanku Bruegel označil Trumpovo oznámenie za „studenú sprchu pre Brusel, hoci stále existuje nádej, že ide o ďalšiu taktiku zameranú na zvýšenie tlaku na rokovaniach“.



Brad Setser, bývalý úradník amerického ministerstva financií, ktorý je teraz členom Rady pre zahraničné vzťahy, varoval, že ak Trump splní svoju hrozbu, ďalším krokom EÚ môže byť odveta.



„Trump pravdepodobne dostal Európu do pozície, keď Európska komisia a kľúčové členské štáty dospejú k záveru, že musia eskalovať, aby deeskalovali. Pokiaľ sa Trumpa nepodarí presvedčiť, aby ustúpil a počkal na novú európsku ponuku, EÚ pravdepodobne začne proces odvetných opatrení,“ napísal na sieti X.



EÚ už pripravila návrh ciel na americký tovar v hodnote 21 miliárd eur v reakcii na Trumpove clá na dovoz ocele a hliníka, no pozastavila ich do polovice júla, keď Trump odložil o 90 dní recipročné clá.



Blok pripravuje tiež zoznam ďalších ciel vo výške 95 miliárd eur na americké produkty v prípade, že rokovania s Washingtonom zlyhajú. Tieto opatrenia by sa zamerali na priemyselný tovar vrátane lietadiel Boeing, áut vyrobených v USA či bourbonu.