Európski výrobcovia elektromobilov sú príliš závislí od surovín z Číny

Paríž 9. júla (TASR) - Nad rastúcim európskym sektorom výroby elektromobilov sa vznáša "čínska búrka", varoval predseda rady riaditeľov Renaultu Jean-Dominique Senard. Čína totiž ovláda kľúčové suroviny na výrobu batérií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nedávne rozhodnutie Číny obmedziť vývoz dvoch kovov gália a germánia, ktoré sa používajú v polovodičoch a elektromobiloch, by malo byť pre európskych lídrov varovaním. Signalizuje totiž, že Európa je príliš závislá od Číny a potrebuje vybudovať nákladný dodávateľský reťazec, povedal Senard v sobotu (8. 7.) rozhovore pre Reuters.



"Keď hovorím o čínskej búrke, mám na mysli aktuálny silný tlak súvisiaci s dovozom čínskych (elektrických) vozidiel do Európy," uviedol Senard. "Sme schopní vyrábať elektrické vozidlá, ale musíme bojovať, aby sme si zabezpečili naše dodávky." Podľa Senarda je to, kam sa odvetvie elektromobilov v Číne a jeho dodávateľský reťazec dostali, výsledkom dlhoročných investícií, ktorých replikácia by stála miliardy eur.



Čínske vývozné obmedzenia znamenajú stupňovanie technologickej vojny so Spojenými štátmi, čo môže spôsobiť ďalšie narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. Európa sa ocitla uprostred tohto sporu, čo ju núti hľadať alternatívy pre najhorší možný scenár.



"Ak sa dostaneme do skutočnej geopolitickej krízy, výrazne poškodí výrobcov batérií, ktoré sú závislé výlučne od zahraničných produktov," varoval Senard. "To je ten problém."



Vývoj alternatívnych palív, ako sú syntetické elektropalivá a vodík, by bol v prípade náhleho nedostatku batérií v dôsledku problému s dodávkami surovín kľúčový, uviedol Senard. "Ako by to urobil každý opatrný výrobca, hľadáme alternatívy, aby sme sa vyhli paralyzovaniu krajiny, ak by nám napríklad došli batérie."