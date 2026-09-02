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Európski výrobcovia textilu chcú poplatok 10 eur za malé balíky z Číny
Od 1. júla všetky balíky s hodnotou nižšou ako 150 eur dovážané do EÚ, ktoré boli predtým oslobodené od cla, podliehajú únijnej dani vo výške tri eurá za jeden balík.
Autor TASR
Brusel 2. septembra (TASR) - Hlavná európska konfederácia výrobcov textilu v utorok (1. 9.) požiadala Európsku komisiu, aby stanovila budúci manipulačný poplatok, ktorý plánuje zaviesť pre malé balíky pochádzajúce z tretích krajín, no prevažne z Číny, na 10 eur za jeden balík. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil bruselský spravodajca TASR.
Európska únia sa snaží prijímať drastickejšie opatrenia proti online predajným platformám z Ázie, ako sú Shein, Temu a AliExpress. EÚ ich obviňuje zo znečistenia životného prostredia a z nekalej hospodárskej súťaže.
Od 1. júla všetky balíky s hodnotou nižšou ako 150 eur dovážané do EÚ, ktoré boli predtým oslobodené od cla, podliehajú únijnej dani vo výške tri eurá za jeden balík.
EÚ v novembri tohto roka plánuje doplniť toto opatrenie o „manipulačný poplatok“. Výška ešte nebola stanovená, ale mohla by dosiahnuť dve eurá za jeden balík.
„Nemôžeme sa zastaviť iba pri tomto,“ uviedol v utorok Mario Jorge Machado, predseda Euratex, hlavnej európskej konfederácie textilného sektora. Jorge Machado to vyhlásil v prejave k zástupcom textilného priemyslu zhromaždeným na veľtrhu Premiere Vision vo Villepinte neďaleko Paríža.
Euratex vyzval na zvýšenie plánovaného manipulačného poplatku na 10 eur za balík a takisto na to, aby sa výsledné príjmy použili na posilnenie colných kontrol a nešli do spoločného rozpočtu EÚ. Euratex zastupuje takmer 30 európskych federácií textilného priemyslu, hlavne z Francúzska, Talianska, zo Španielska, z Portugalska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Dánska, zo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.
Textilný sektor predstavuje v Európe 1,2 milióna pracovných miest, uviedli v tejto súvislosti zástupcovia Euratex.
Pierre-Francois Le Louet, spolupredseda Francúzskej federácie textilných pracovníkov (UFIMH), na veľtrhu Premiere Vision zdôraznil, že požadovaný poplatok 10 eur netreba vnímať ako „trest“, podľa neho to skôr predstavuje „skutočné náklady obchodného modelu“ platforiem, ktoré predstavujú značné výzvy pre európske colné orgány.
UFIMH aj Zväz textilného priemyslu vyjadrili svoju podporu žiadosti Euratexu smerovanú na adresu Európskej komisie.
V roku 2025 vstúpilo na jednotný európsky trh takmer 5,9 miliardy malých balíkov (93 % z nich pochádzalo z Číny), čo predstavuje viac ako 180 kusov každú sekundu a štyrikrát viac ako v roku 2022.
Európska daň vo výške troch eur za prvé dva mesiace platnosti spôsobila drastický pokles dovozu balíkov na európsky trh - až o 40 %. Minulý týždeň to oznámilo francúzske ministerstvo hospodárstva a financií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európska únia sa snaží prijímať drastickejšie opatrenia proti online predajným platformám z Ázie, ako sú Shein, Temu a AliExpress. EÚ ich obviňuje zo znečistenia životného prostredia a z nekalej hospodárskej súťaže.
Od 1. júla všetky balíky s hodnotou nižšou ako 150 eur dovážané do EÚ, ktoré boli predtým oslobodené od cla, podliehajú únijnej dani vo výške tri eurá za jeden balík.
EÚ v novembri tohto roka plánuje doplniť toto opatrenie o „manipulačný poplatok“. Výška ešte nebola stanovená, ale mohla by dosiahnuť dve eurá za jeden balík.
„Nemôžeme sa zastaviť iba pri tomto,“ uviedol v utorok Mario Jorge Machado, predseda Euratex, hlavnej európskej konfederácie textilného sektora. Jorge Machado to vyhlásil v prejave k zástupcom textilného priemyslu zhromaždeným na veľtrhu Premiere Vision vo Villepinte neďaleko Paríža.
Euratex vyzval na zvýšenie plánovaného manipulačného poplatku na 10 eur za balík a takisto na to, aby sa výsledné príjmy použili na posilnenie colných kontrol a nešli do spoločného rozpočtu EÚ. Euratex zastupuje takmer 30 európskych federácií textilného priemyslu, hlavne z Francúzska, Talianska, zo Španielska, z Portugalska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Dánska, zo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.
Textilný sektor predstavuje v Európe 1,2 milióna pracovných miest, uviedli v tejto súvislosti zástupcovia Euratex.
Pierre-Francois Le Louet, spolupredseda Francúzskej federácie textilných pracovníkov (UFIMH), na veľtrhu Premiere Vision zdôraznil, že požadovaný poplatok 10 eur netreba vnímať ako „trest“, podľa neho to skôr predstavuje „skutočné náklady obchodného modelu“ platforiem, ktoré predstavujú značné výzvy pre európske colné orgány.
UFIMH aj Zväz textilného priemyslu vyjadrili svoju podporu žiadosti Euratexu smerovanú na adresu Európskej komisie.
V roku 2025 vstúpilo na jednotný európsky trh takmer 5,9 miliardy malých balíkov (93 % z nich pochádzalo z Číny), čo predstavuje viac ako 180 kusov každú sekundu a štyrikrát viac ako v roku 2022.
Európska daň vo výške troch eur za prvé dva mesiace platnosti spôsobila drastický pokles dovozu balíkov na európsky trh - až o 40 %. Minulý týždeň to oznámilo francúzske ministerstvo hospodárstva a financií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)