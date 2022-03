Európsku divíziu ruskej Sberbank čaká v dôsledku sankcií bankrot

Frankfurt 2. marca (TASR) - Európsku divíziu najväčšej ruskej banky čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré západ uvalil na Rusko v reakcii na útok voči Ukrajine. Oznámila to v utorok večer agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie európskeho regulačného orgánu.



V Sberbank Europe, ktorá má sídlo v Rakúsku, sa začne "štandardné insolvenčné konanie". Jej dcérske spoločnosti v Chorvátsku a Slovinsku boli odpredané miestnym bankám, uvádza sa vo vyhlásení európskej Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), ktorá tvorí jeden z pilierov Európskej bankovej únie.



Vklady v Sberbank Europe v Rakúsku budú v súlade s európskou legislatívou chránené do výšky 100.000 eur, zatiaľ čo v Chorvátsku a Slovinsku "bez obmedzení", píše AFP.



Už predtým sa objavili správy, že Sberbank Europe má v dôsledku sankcií problémy s likviditou. ECB prijala opatrenia voči nej a jej chorvátskym a slovinským dcérskym spoločnostiam, keď zistila, že pravdepodobne nebudú v blízkej budúcnosti schopné splácať svoje záväzky.



Britský vicepremiér Dominic Raab v utorok uviedol, že západné sankcie by mohli podnietiť ruských oligarchov k tomu, aby žiadali od šéfa Kremľa Vladimira Putina zastavenie ruskej agresie voči Ukrajine.