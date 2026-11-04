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Európsky akciový trh vzrástol najviac za šesť mesiacov
Paneurópsky index Stoxx 600 stúpol o takmer 2 % a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pripísal 2,3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. novembra (TASR) - Európske akciové trhy v stredu stúpli najvýraznejším tempom od 6. mája. Jeho posilnenie bolo výsledkom väčšej ochoty riskovať po tom, ako americkí demokrati vo voľbách získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Paneurópsky index Stoxx 600 stúpol o takmer 2 % a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pripísal 2,3 %. Rast viedli banky, výrobcovia luxusných tovarov a spoločnosti podnikajúce v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Podporili ich klesajúce výnosy zo štátnych dlhopisov a očakávania, že nová politická situácia by mohla obmedziť fiškálnu agendu administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Keďže víťazstvo demokratov bolo vnímané ako podpora investícií do čistej energie, akcie energetickej firmy Orsted vzrástli o 5 % a akcie výrobcu veterných turbín Vestas sa posilnili o 3,1 %. Nedarilo sa však akciám zbrojoviek vzhľadom na očakávanie, že by sa mohli obmedziť americké vojenské výdavky.
Paneurópsky index Stoxx 600 stúpol o takmer 2 % a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pripísal 2,3 %. Rast viedli banky, výrobcovia luxusných tovarov a spoločnosti podnikajúce v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Podporili ich klesajúce výnosy zo štátnych dlhopisov a očakávania, že nová politická situácia by mohla obmedziť fiškálnu agendu administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Keďže víťazstvo demokratov bolo vnímané ako podpora investícií do čistej energie, akcie energetickej firmy Orsted vzrástli o 5 % a akcie výrobcu veterných turbín Vestas sa posilnili o 3,1 %. Nedarilo sa však akciám zbrojoviek vzhľadom na očakávanie, že by sa mohli obmedziť americké vojenské výdavky.