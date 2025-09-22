< sekcia Ekonomika
Európsky cukrovarnícky priemysel ničia nízke ceny
Ceny cukru v Európe klesli na najnižšiu úroveň za posledné tri roky.
Autor TASR
Londýn 22. septembra (TASR) - Európsky cukrovarnícky priemysel zaznamenáva v poslednom období prudký prepad. Nadol ho tlačia rastúce náklady, tlaky regulačných úradov a klesajúce ceny cukru. Výsledkom je prepad ziskov firiem a zatváranie cukrovarov. Informoval o tom britský denník The Financial Times.
Ceny cukru v Európe klesli na najnižšiu úroveň za posledné tri roky. Dôvodom je nižšia spotreba, vyššia produkcia cukrovej repy v Európe a zvýšený dovoz cukru z Ukrajiny. „Pri súčasnej úrovni cien je tento biznis jednoducho neudržateľný,“ povedal Pierre-Henri Dietz, šéf firmy Cristalco, ktorá je divíziou spoločnosti Cristal Union, druhej najväčšej cukrovarníckej firmy vo Francúzsku. „Ak sa ceny nedostanú na vyššiu úroveň, budeme svedkami likvidácie ďalších závodov v Európe,“ dodal.
Podľa najnovších údajov Európskej komisie klesli ceny cukru v Európe v júni medziročne o viac než tretinu na 536 eur za tonu. To sa odráža na výsledkoch cukrovarníckych firiem. Nemecká cukrovarnícka spoločnosť Südzucker, najväčší producent cukru v Európe, oznámila v júli, že jej prevádzkový zisk klesol za 1. kvartál súčasného obchodného roka o viac než 85 %.
Samotný cukrovarnícky segment spoločnosti vykázal prevádzkovú stratu 56 miliónov eur. Pred rokom ešte zaznamenal prevádzkový zisk, a to na úrovni 59 miliónov eur.
Za celý obchodný rok očakáva firma v prípade cukrovarníckeho segmentu prevádzkovú stratu od 100 miliónov do 200 miliónov eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala prevádzkovú stratu 13 miliónov eur.
Cristal Union oznámil v letných mesiacoch prepad kvartálneho čistého zisku o 62 % na 117 miliónov eur. Zároveň varoval pred ešte problematickejšími podmienkami na trhu.
Ceny cukru viedli tento rok v Európe k zatvoreniu piatich cukrovarov. Pridali sa tak k likvidácii 14 cukrovarov v Británii, ktoré boli zatvorené v rokoch 2010 až 2025. Celkovo sa počet fungujúcich cukrovarov v Európe znížil na 83.
Obchodný riaditeľ najväčšej francúzskej cukrovarníckej spoločnosti Tereos David Souriau viní z problémov cukrovarníckeho sektora aj niektoré nariadenia Európskej únie, ktorá od európskych producentov požaduje dodržiavanie prísnejších environmentálnych noriem než od dovozcov z iných krajín. „To podkopalo konkurencieschopnosť európskych producentov,“ povedal. „Vidíme tu mimoriadny nesúlad medzi environmentálnou politikou a obchodnou politikou Európskej únie, ktorá neustále zvyšuje bezcolný dovoz cukru, alkoholu a etanolu z krajín, ktoré neplnia rovnaké environmentálne normy,“ povedal Souriau.
Rozsiahle škody európskemu cukrovarníckemu priemyslu spôsobuje dovoz cukru z Ukrajiny, uviedol Dietz. V rokoch 2023 a 2024 sa do EÚ doviezlo z Ukrajiny viac než milión ton cukru, čo zvýšilo zásoby na trhu a zrazilo ceny. Brusel preto rozhodol o výraznom znížení dovozných kvót na ukrajinský cukor. Tie sa od júla znížili o 80 %.
