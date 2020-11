ECA: EK je málo iniciatívna pri svojom protimonopolnom dohľade

Brusel/Luxemburg 19. novembra (TASR) - Európsky dvor audítorov (ECA) uviedol, že Európska komisia (EK) by mala byť aktívnejšia pri zisťovaní problematických fúziií a kartelových prípadov.



ECA, ktorý má na starosti kontrolu výberu a hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ pochádzajúcimi od daňových poplatníkov, dal EK ako strážcovi hospodárskej súťaže zmiešané hodnotenie. EK síce v uplynulých rokoch účinne využívala svoje kompetencie v oblasti kontroly fúzií a kartelových konaniach, zároveň je však podľa ECA potrebné zlepšenie.



EK by mala z vlastnej iniciatívy vyšetrovať viac prípadov, uviedol člen ECA Alex Brenninkmeijer pri prezentácii hodnotenia. Z pohľadu ECA je pre EK výzvou čoraz väčší objem údajov pri konaniach týkajúcich sa porušovania pravidiel hospodárskej súťaže a vznik digitálnych trhov. Potrebné je tiež zlepšenie koordinácie s národnými protimonopolnými úradmi.



Podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová v uplynulých rokoch spustila procedúry pre zneužívanie postavenia na trhu proti online gigantom, ako sú Facebook, Apple či Google. EK sa však pri svojom protimonopolnom dohľade nad trhom EÚ sústredila na reakciu na sťažnosti, uvádza sa v správe ECA. Komisia by mala podľa ECA v čase rastúcej digitalizácie zaujať proaktívnejšiu úlohu pri vyšetrovaní prípadov. EK podľa správy "neinvestovala do monitorovania trhov primerané prostriedky".