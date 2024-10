Audítori: Rozpočet EÚ v roku 2023 bol v znamení investícií do rozvoja

Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala výročnú správu Európskeho dvora audítorov (EDA) o rozpočte EÚ na rok 2023 aj postrehy audítorov týkajúce sa plnenia rozpočtu EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Audítori skonštatovali, že v roku 2023 rozpočet EÚ plnil priority eurokomisie. V rámci nástroja obnovy a odolnosti (RRF), ústredného prvku programu EÚ budúcej generácie (NGEU) členské štáty dostali platby za viac ako 700 splnených míľnikov a cieľov aj v súvislosti s 22 reformami podporujúcimi rast v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny.



Rozpočet EÚ na rok 2023 spolu s NGEU investoval 159 miliárd eur (38 % výdavkov) do opatrení súvisiacich s klímou v prospech občanov EÚ. Tým sa zabránilo vzniku okolo 87 miliónom ton oxidu uhličitého, ktorý znečisťuje životné prostredie.



Zavedenie NGEU zelených dlhopisov, čo do konca roku 2023 vyzbiera 49 miliárd eur, tiež podporilo financovanie opatrení proti zmene klímy a udržateľný finančný trh EÚ.



V rozpočtovom období 2021 - 2027 sa do konca roku 2023 vyčlenilo takmer 15 miliárd eur na vývoj vysokokapacitných širokopásmových a 5G sietí na zlepšenie digitálneho pripojenia a lepší prístup občanov a podnikov k jednotnému digitálnemu trhu.



Rozpočet EÚ zohral tiež kľúčovú úlohu pri podpore Ukrajiny v jej úsilí proti ruskej vojne a pomohol jej eurointegračným ambíciám. Do konca roku 2023 EÚ a jej členské štáty poskytli Ukrajine pomoc vo výške takmer 85 miliárd eur.



V rámci Európskeho fondu solidarity (FSEÚ) sa v roku 2023 vyplatilo viac ako 755 miliónov eur štyrom členským štátom postihnutých prírodnými katastrofami.



V roku 2023 EK vyčlenila 2,4 miliardy eur na humanitárnu pomoc vrátane štvornásobku humanitárnej pomoci pre Palestínčanov (100 miliónov eur) v dôsledku krízy na Blízkom východe.



Komisia víta, že EDA už 17. rok po sebe označila ročnú účtovnú závierku EÚ s čistým kontom. Audítori zistili, že príjmy EÚ boli bez výrazných chýb, negatívne postrehy mali k správnosti výdavkov v rámci viacročného finančného rámca a niektoré výhrady k RRF. Komisia pripomenula že odhadovaná chybovosť nie je znakom podvodov či neefektívnosti, ide skôr o administratívne nezrovnalosti, ktoré bývajú zvyčajne opravené.



Exekutíva EÚ súhlasí s tým, že zlepšenia sú potrebné a podľa toho aj koná a chce naďalej úzko spolupracovať s EDA na ďalšom zosúladení metodiky auditu a výkladu pravidiel.



Komisia spresnila, že chráni rozpočet EÚ pred nezrovnalosťami aj stovkami tisíc kontrol vykonaných pred a po vykonaní platieb vnútroštátnym orgánom, partnerom a samotnej eurokomisii, kde je dobre informovaná o rizikách pre rozpočet EÚ a môže prijať presné opatrenia. Cieľom je, po ukončení programov a vykonaní všetkých kontrol a opráv, udržať úroveň chybovosti pod 2 %. Pre rok 2023 bol tento cieľ splnený. EK odhaduje, že chybovosť bude len 0,9 %.



Na základe návrhu EK sa Rada EÚ a Európsky parlament dohodli na revidovaných pravidlách finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ, ktorý nadobudol platnosť v septembri 2024. To zabezpečí, že financovanie EÚ bude transparentnejšie, digitálnejšie a bude odrážať hodnoty Únie.