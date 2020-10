Európsky hospodársky a sociálny výbor má nové vedenie

Brusel 28. októbra (TASR) - Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), poradný orgán Európskej komisie, má od stredy nové vedenie. Jeho novou predsedníčkou sa v rámci volieb počas plenárneho zasadnutia EHSV stala Christa Schwengová z Rakúska.



Schwengová sa stala 33. predsedníčkou EHSV a piatou ženou na čele orgánu EÚ, ktorý zastupuje záujmy európskych zamestnávateľov, odborárskych centrál a občianskych združení. V predsedníckom kresle nahradí svojho predchodcu Lucu Jahiera z Talianska a jej mandát potrvá dva a pol roka, do marca 2023. Členkou EHSV je od roku 1998 a v posledných dvoch rokoch (2018 - 2020) bola šéfkou Sekcie výboru pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a občianstvo (SOC).



Dvoma novými zvolenými podpredsedami, ktorí spolu so Schwengovou odštartujú nové funkčné obdobia EHSV (2020 – 2025), sú Giulia Barbucciová z Talianska, zodpovedná za rozpočet, a Cillian Lohan z Írska, zodpovedný za komunikáciu v mene EHSV. Podľa tlačovej správy EHSV je viac ako 40 percent z 329 členov tejto inštitúcie nových.



Christa Schwengová po svojom zvolení upozornila, že nasledujúce funkčné obdobie EHSV bude poznačené pandémiou ochorenia COVID-19 a s tým spojenou neistotou a ekonomickými a sociálnymi problémami. "Viac než kedykoľvek predtým je teraz potrebné spojiť sily, vypracovať víziu pre silnejšiu Európu po skončení pandémie a urobiť maximum v snahe zaistiť, že náš výbor významne prispeje k obnove Európy a zvýšeniu jej odolnosti do budúcnosti. Bez súdržnejšieho, efektívnejšieho a vysoko uznávaného EHSV to nebude možné," uviedla v správe pre médiá. Upozornila tiež, že mottom nového predsedníctva sa stáva myšlienka "Jednotne v záujme budúcnosti Európy".



Nová šéfka EHSV naznačila, že táto inštitúcia by mala zohrávať rozhodujúcu rolu v rámci pripravovanej Konferencie o budúcnosti Európy.