Európsky parlament pozastavil schvaľovanie obchodnej dohody s USA
Štrasburg 21. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu pozastavil schvaľovanie obchodnej dohody, ktorú EÚ a USA uzavreli v júli. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Predseda výboru INTA pre obchodné vzťahy EÚ-USA a europoslanec Bernd Lang, uviedol, že najnovšie plány amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá vo výške 10 % až 25 % na dovoz z európskych krajín sú v rozpore s podmienkami dohody.
„Zdá sa, že svoj postoj neprehodnotil. Chce, aby sa Grónsko čo najrýchlejšie stalo súčasťou Spojených štátov,“ povedal Lange s odkazom na Trumpov prejav na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.
Trump vo svojom prejave vyzval na „okamžité rokovania“ o získaní Grónska. Americký prezident zároveň vylúčil použitie vojenskej sily, čo Lange označil za „malý pozitívny prvok“. Dodal však, že navrhované clá vo výške 10 až 25 percent zostávajú na stole a kým hrozba trvá, „nebude možný žiadny kompromis“.
Lange uviedol, že europarlament zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA, kým nebude jasné, ako to bude s Grónskom a Trumpovými hrozbami. Pripomenul, že Trump porušil dohodu zo Škótska, teda obchodný pakt, ktorý EÚ a USA uzavreli minulý rok v Trumpovom golfovom rezorte Turnberry.
Podľa Langeho Trump „používa clá ako nástroj politického nátlaku“ s cieľom kúpiť Grónsko, čo označil za „útok na ekonomickú a územnú suverenitu Európskej únie“. Dodal, že výbor EP pre medzinárodný obchod bude v pondelok rokovať o použití nástroja proti nátlaku (ACI), čo je najtvrdší obchodný mechanizmus Európskej únie (EÚ).
Tento nástroj, ktorý EÚ zatiaľ nikdy nepoužila, umožňuje reagovať na nátlakové kroky tretích krajín, napríklad clami, daňami pre technologické firmy či obmedzeniami investícií. Môže takisto obmedziť prístup na európsky trh alebo účasť firiem na verejných zákazkách.
„Tento nástroj bol vytvorený presne pre situácie, keď zahraničná krajina používa clá a investície ako politický a nátlakový prostriedok,“ povedal Lange.
