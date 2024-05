Európsky patentový úrad po roku fungovania eviduje 27.000 patentov

Brusel 31. mája (TASR) - Európsky patentový úrad (EPÚ) v prvom roku uplatňovania jednotného patentového systému zaregistroval viac ako 27.000 jednotných patentov. Uviedla v piatok Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že to znamená, že v priemere takmer každý štvrtý udelený európsky patent (23 %) sa uplatňuje vo všetkých zúčastnených členských štátoch.



Táto miera sa neustále zvyšuje. Miera využívania jednotných patentov dosahuje takmer 50 % u žiadateľov usadených v Dánsku a Poľsku a približne 40 % v Španielsku. Väčšina patentov sa udeľuje na zdravotnícke technológie (31 %), stavebné inžinierstvo (6 %) a dopravu (5 %).



Na Jednotnom patentovom súde sa doteraz otvorilo približne 350 súdnych prípadov týkajúcich sa patentového práva. Nový súd za určitých podmienok umožňuje centralizované súdne spory nielen pre jednotné patenty, v prípade ktorých má EPÚ výlučnú právomoc, ale aj pre nejednotné európske patenty.



Jednotný patent, ktorý bol spustený v júni 2023, zohráva kľúčovú úlohu pri dobudovaní európskeho jednotného trhu s patentmi a stal sa prelomovým faktorom pre inovácie a konkurencieschopnosť EÚ. Systém uľahčuje podnikom ochranu ich inovácií a poskytuje jednotné kontaktné miesto na získanie a presadzovanie patentov v Európe. To spoločnostiam umožňuje ušetriť náklady, ako aj znížiť administratívnu záťaž.



Vytvorenie Jednotného patentového súdu takisto vedie k tomu, že patentové spory sú menej zaťažujúce a nákladné a zároveň poskytujú väčšiu právnu istotu.



V súčasnosti sa na jednotnom patentovom systéme zúčastňuje 17 členských štátov EÚ, čo predstavuje približne tri štvrtiny HDP EÚ. Systém je otvorený aj pre ostatné členské štáty, osemnástym zúčastneným členom sa čoskoro stane Rumunsko.



Cieľom EK je posilniť ešte viac tento systém, a to vytvorením jednotného dodatkového ochranného osvedčenia (SPC), ktoré umožní rozšírenie jednotných patentových práv na konkrétne povolené farmaceutické prípravky a prípravky na ochranu rastlín jednotným spôsobom.



Jednotný patentový systém je založený na dvoch nariadeniach EÚ (nariadenie o jednotnej ochrane patentov a nariadenie o jednotnom jazykovom režime patentov) a na medzinárodnej dohode medzi krajinami EÚ o zriadení Jednotného patentového súdu. Dohoda bola ratifikovaná začiatkom roka 2023, čo umožnilo, aby jednotný patentový systém nadobudol účinnosť 1. júna 2023.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)