Ceny európskeho plynu stúpajú pre nízke toky a chladnejšie počasie

Amsterdam 25. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe sa v pondelok zvýšili, pretože toky do regiónu zostávajú obmedzené a meteorológovia predpovedajú na niekoľko nasledujúcich týždňov chladnejšie počasie.



Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa do 10.46 h miestneho času v Amsterdame zvýšila o 2,7 % na 97,44 eura za megawatthodinu. Za celý minulý týždeň pritom klesla, už tretí týždeň po sebe.



Na začiatku obchodovania v pondelok cena plynu stúpla až o 5,7 %, neskôr komodita časť zo svojich ziskov zamazala.



Podľa údajov od prevádzkovateľa Gassco sa majú dodávky z Nórska zvýšiť, ale zatiaľ sú v dôsledku údržbárskych prác približne 10 % pod priemerom z minulého mesiaca.



Objednávky na ruský plyn, ktorý prúdi do Európy cez Ukrajinu, sú v pondelok vyššie ako v nedeľu (24.4.), ale stále sú hlboko pod úrovňou na začiatku apríla.



Obchodníci tiež pozorne sledujú, či sa podarí nájsť riešenie v prípade požiadavky Kremľa na platby za plyn v rubľoch. Právnici Európskej únie uviedli, že tento mechanizmus by bol porušením existujúcich sankcií. Ruský prezident Vladimir Putin však varoval, že toky plynu by sa mohli obmedziť, ak nebudú splnené jeho podmienky. Bezprostredné prerušenie dodávok však aktuálne nehrozí, keďže väčšina účtov je splatná až neskôr v máji.



Rast cien plynu je obmedzený aj pre náznaky, že akékoľvek dodatočné sankcie proti Rusku za vojnu na Ukrajine sa zatiaľ nebudú týkať plynu. Členské štáty Únie stále nesúhlasia s úplným embargom na ruskú ropu a plyn, povedal šéf zahraničnej politiky bloku Josep Borrell nemeckým novinám Die Welt.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.