Európsky preukaz poistenca neplatí na všetky služby v zahraničí

Bratislava 16. mája (TASR) - Európsky zdravotný preukaz poistenca neplatí na všetky služby v zahraničí. Preukaz plne nehradí niektoré výdavky za lekárske ošetrenia, najmä v súkromných nemocniciach. Pri plánovaní dovolenky by si mali ľudia zabezpečiť cestovné poistenie, ktoré ich ochráni pred nečakanými finančnými výdavkami. Informovala o tom poisťovňa Wüstenrot.



Európsky preukaz poistenca platí na lekárske ošetrenia v štátnych nemocniciach, v súkromných však nie je akceptovaný. Ľudia si tak budú musieť v zahraničí za niektoré úkony priplatiť, pričom často ide o väčší poplatok. "Z údajov poisťovne Wüstenrot vyplýva, že v období jún až august 2023 bolo z cestovného poistenia najviac prípadov hlásených z poistenia liečebných nákladov, a to až v 72,6 %. S 12,6 % prevažovali najmä zdravotné problémy súvisiace s gastroenteritídou, v menších počtoch to boli rôzne druhy úrazov či alergické reakcie," povedal vedúci oddelenia likvidácie v neživotnom poistení poisťovne Wüstenrot Vladimír Jakúbek.



Jakúbek priblížil, že najviac zdravotných problémov mali klienti poisťovne v Chorvátsku a Turecku. Tieto poistné udalosti tvorili zhodne v oboch krajinách po 15 %. Z ostatných poistných rizík boli poisťovni nahlásené aj poistenia storna cesty z dôvodu úrazu alebo hospitalizácie v nemocnici.



Vlani počas letnej sezóny sa týkali poistenia aj tropických ochorení, ktoré si vyžadovali špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Poisťovňa zaznamenala napríklad horúčku dengue alebo bodnutie rajou v Karibiku, čo si vyžadovalo okamžitú hospitalizáciu a liečbu. Takéto ošetrenia môžu vyjsť ľudí bez cestovného poistenia veľmi draho.



Jakúbek odporúča, aby ľudia pred vycestovaním do zahraničia zvážili uzatvorenie cestovného poistenia. Vďaka nemu môžu poistenci získať širší prístup k lekárskej starostlivosti. Ten môže zahŕňať podľa poisťovne napríklad asistenčnú službu, ktorá v zahraničí poradí klientovi v prípade zdravotných problémov a odporučí mu najlepšiu dostupnú lekársku starostlivosť.