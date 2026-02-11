< sekcia Ekonomika
Európsky priemyselný samit zvýraznil problém vysokých cien energií
Európska únia by mala urýchlene konať s cieľom znížiť ceny energií a zaistiť, aby európsky priemysel mohol konkurovať Spojeným štátom a Číne.
Autor TASR
Brusel 11. februára (TASR) - Európska únia by mala urýchlene konať s cieľom znížiť ceny energií a zaistiť, aby európsky priemysel mohol konkurovať Spojeným štátom a Číne. Vyplýva to z vyjadrení niekoľkých popredných obchodných lídrov, ktoré odzneli v stredu pri príležitosti Európskeho priemyselného samitu v Antverpách v Belgicku. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.
Odkaz zo strany podnikateľského sektora prišiel nielen pred podujatím v Antverpách, ale aj pred mimoriadnym rokovaním lídrov EÚ, ktorí sa vo štvrtok (12. 2.) stretnú na belgickom zámku Alden Biesen, aby rokovali o posilnení konkurencieschopnosti a jednotného trhu eurobloku.
„Prečo Európa zaostáva za zvyškom sveta? Ide o energie,“ povedal pre Reuters Conrad Keijzer, generálny riaditeľ švajčiarskeho výrobcu chemikálií Clariant, počas samitu v Antverpách. Jon Morrish zo spoločnosti Heidelberg Materials, najväčšieho svetového výrobcu cementu, lídrom EÚ odkázal, že v prvom rade musia klesnúť ceny energií, čo najviac brzdí konkurencieschopnosť Európy. Firma, ktorú zastupuje, začína presúvať niektoré investície z Európy do iných regiónov práve pre vysoké ceny energií.
Podľa Reuters strata lacného ruského plynu po invázii na Ukrajinu, preťažené elektrické siete, národné spotrebné dane a európske emisné kvóty - to všetko viedlo k vyšším účtom pre mnohé energeticky náročné odvetvia a ceny energií sú dvakrát vyššie ako v USA a Číne.
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá sa zúčastňuje priemyselného samitu v Antverpách, v správe pre médiá uviedla, že krajiny EÚ musia lepšie prepojiť svoje elektrické siete, aby zabezpečili medzi sebou voľný tok lacnejšej energie.
Vo svojom prejave v Antverpách pripomenula prijatie dohody o čistom priemysle, spoločného plánu Európanov pre dekarbonizáciu a konkurencieschopnosť. „V priebehu roka sme si vyhrnuli rukávy a výsledky sa začínajú prejavovať,“ uviedla von der Leyenová. Za posledný rok sa podľa nej zdvojnásobili investície do priemyselnej tranzície - z 52 miliárd eur v roku 2024 na 115 miliárd eur v roku 2025. Návrhy EK na zníženie administratívnych nákladov pre spoločnosti im ušetria 15 miliárd eur ročne a priemyslu má pomôcť aj program Battery Booster v hodnote 1,8 miliardy eur na rozšírenie európskej výroby batérií.
Dodala, že priemyslu pomôžu aj nové obchodné dohody a schválenie 60 nových projektov týkajúcich sa kritických surovín, ktoré európsky priemysel potrebuje. „Požadovali ste skutočnú zmenu a Európa sa mení,“ povedala šéfka EK pred zástupcami priemyselných odvetví.
Koncom minulého roka eurokomisia prijala sériu legislatívnych zmien na skrátenie lehôt na vydávanie povolení na projekty v oblasti energetiky v snahe urýchliť modernizáciu elektrických sietí. Odporučila tiež, aby vlády znížili národné dane z energie ako rýchly spôsob zníženia účtov, čo však podľa Reuters nenašlo pochopenie medzi vládami členských štátov, ktoré zvyšujú verejné výdavky na obranu a na ďalšie priority.
Šéfka EK tiež upozornila, že globálna konkurencia sa zintenzívňuje a s ňou aj nekalá hospodárska súťaž. EÚ je svedkom masívnych dotácií, štátom podporovanej nadmernej kapacity a deformácií trhu, čo európskemu priemyslu čoraz viac sťažuje možnosti súťažiť za rovnakých podmienok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
