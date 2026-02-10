< sekcia Ekonomika
Európsky sektor zemiakov čelí kríze pre nadprodukciu a klesajúce ceny
Po vlaňajšej bohatej úrode zemiakov Európa čelí problémom s ich nadprodukciou, čo viedlo k prudkému poklesu cien a negatívnym dosahom na farmárov.
Autor TASR
Brusel 10. februára (TASR) - Po vlaňajšej bohatej úrode zemiakov Európa čelí problémom s ich nadprodukciou, čo viedlo k prudkému poklesu cien a negatívnym dosahom na farmárov. Na utorňajšiu správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.
AFP pripomenula, že v polovici januára pestovatelia pred francúzskym Národným zhromaždením vysypali 20 ton zemiakov, aby upozornili na ich nízke ceny. V belgickom regióne Flámsko farmári na diaľnici rozdávali zemiaky spolu s letákmi odsudzujúcimi klesajúce ceny a oslabenie trhu pre dohody o voľnom obchode uzatváranými Európskou úniou.
Francois-Xavier Broutin, riaditeľ pre ekonomické záležitosti Národného medziodborového výboru pre zemiaky vo Francúzsku, pre AFP potvrdil, že európsky sektor zemiakov tento rok čelí skutočnej výzve. Hlavným dôvodom je nerovnováha medzi ponukou a dopytom.
Sieť pestovateľov zemiakov v severozápadnej Európe (NEPG), ktorá združuje štyroch hlavných európskych producentov Belgicko, Francúzsko, Holandsko a Nemecko, už niekoľko mesiacov varuje pred rizikami nadprodukcie na kontinente. V týchto krajinách, ktoré tvoria dve tretiny európskej produkcie zemiakov, sa objemy zozbierané v roku 2025 blížia k 30 miliónom ton. Ide o 10-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
„Nezvyčajné na tejto sezóne je, že úroda je bohatá vo všetkých hlavných pestovateľských krajinách. Nemecko, hlavný európsky producent, má najlepšiu úrodu za posledných 25 rokov a Francúzsko zaznamenalo nárast obrábanej plochy o 10 percent,“ vysvetlil Broutin.
Sieť NEPG uvádza niekoľko dôvodov. Sú nimi pokles trhu s mrazenými hranolčekmi v reakcii na zvýšenie amerických ciel (tie nakoniec dosiahli 15 %), silný kurz eura voči doláru, čo ovplyvňuje európsky export, a zvýšená konkurencia zo strany Číny, Indie, Egypta a Turecka pri vývoze spracovaných výrobkov zo zemiakov.
Čína a India, dvaja najväčší svetoví producenti, v posledných dvoch rokoch desaťnásobne zvýšili svoj vývoz mrazených hranolčekov do susedných krajín, zatiaľ čo vývoz EÚ klesol, a to až o 6 % v prípade Belgicka, popredného svetového exportéra hranolčekov.
Broutin tvrdí, že táto kríza je dočasná, lebo globálny dopyt po zemiakoch rastie. A hoci tento sektor nie je z dlhodobého hľadiska ohrozený, pre pestovateľov je súčasný stav ťažkou ranou, pretože ceny prudko klesajú.
Podľa údajov siete NEPG na konci roka 2025 boli ceny extrémne nízke: medzi 0,50 a 4,00 eurami na 100 kg v závislosti od krajiny. O dva mesiace neskôr, vo februári 2026, keď sa blíži obdobie výsadby (marec - apríl), situáciu na trhu núti poľnohospodárov dvakrát si rozmyslieť, či vydelia pôdu aj na pestovanie zemiakov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
