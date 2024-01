Európsky trh komerčných nehnuteľností čaká oživenie

Bratislava 28. januára (TASR) - Na európskom trhu s komerčnými nehnuteľnosti sa očakáva v tomto roku oživenie, na Slovensko však pravdepodobne dorazí s oneskorením. Rast nájomného bude v Európe pokračovať vo všetkých sektoroch. V logistike sa očakáva zvýšenie priemerne o 3,4 %, v kanceláriách o 2,1 % a v maloobchodných priestoroch o 1,2 %. Vyplýva to z vyhliadky trhu komerčných nehnuteľností s názvom EMEA Outlook 2024: Trendy sa vracajú, ktorú pripravila realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield.



"Z pohľadu komerčných nehnuteľností bol rok 2023 veľmi náročný. Tento rok však predpokladáme zotavenie na niektorých trhoch v regióne EMEA. Trh sa bude stabilizovať a investori zameraní na strednodobý horizont budú opäť môcť sebavedomejšie investovať svoj kapitál do nehnuteľností, je však potrebné zorientovať sa v jednotlivých sektoroch a porozumieť príležitostiam pre nájomcov aj pre investorov," uviedol výkonný riaditeľ pre strednú a východnú Európu spoločnosti Cushman & Wakefield Jonathan Hallett.



Hoci celkový dopyt na európskom kancelárskom trhu klesá, firmy sa čoraz viac zaujímajú o kancelárie v priestoroch vyššej kvality. Dôraz pri tom podľa realitno-poradenskej spoločnosti kladú na kvalitné kancelárske zázemie. Firmy hľadajú budovy vo vhodnej lokalite s vynikajúcim vybavením a také, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti.



Podobné trendy na kancelárskom trhu je vidieť i na Slovensku. Podľa vedúceho tímu kancelárskych nehnuteľností na Slovensku spoločnosti Cushman & Wakefield Radovana Miháleka, nájomcovia hľadajú síce menšie plochy, no s vyššou kvalitou kancelárskych priestorov.



"Na trhu sú, a v najbližších rokoch budú, nedostatkové najmä kancelárske priestory najvyššej triedy A+. V rokoch 2024 a 2025 bude dostavaných len niekoľko (veľkostne zanedbateľných) administratívnych budov vo vyššom štandarde, čo len ďalej prehĺbi rozdiel medzi dopytom a ponukou v prémiovom segmente kancelárskych priestorov na Slovensku," priblížil Mihálek.



V oblasti logistických nehnuteľností sa po minuloročnom útlme očakáva návrat dopytu po týchto priestoroch. "V rámci regiónu strednej a východnej Európy sektor priemyselných nehnuteľností zaznamenal veľmi priaznivé výsledky vrátane Slovenska, kde registrujeme dopyt dokonca vyšší, ako dosiahli úrovne spred pandémie," uviedol vedúci tímu priemyselných nehnuteľností na Slovensku spoločnosti Cushman & Wakefield Patrik Janšco.



Dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach by mal v tomto roku ostať stabilný. Očakáva sa pretrvávajúci záujem o nájomné bývanie.