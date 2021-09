Európsky týždeň pre sezónnych zamestnancov má zvýšiť informovanosť

Bratislava 21. septembra (TASR) - Národný inšpektorát práce (NIP) SR sa pripája k podpore Európskeho týždňa pre sezónnych zamestnancov, ktorý organizuje Európsky orgán práce (ELA). Kampaň trvá od pondelka (20.9.) do piatka (24.9.). Podľa NIP má kampaň upriamiť pozornosť na práva sezónnych pracovníkov. Podujatia a kampane, ktoré sa počas tohto týždňa konajú v celej Európskej únii, zvýšia informovanosť o právach sezónnych pracovníkov a o povinnostiach zamestnávateľov.



Hovorca NIP Ladislav Kerekeš priblížil, že týždeň pre sezónnych zamestnancov je súčasťou informačnej kampane o právach pre všetky ročné obdobia, ktorej cieľom je upozorniť na potrebu podpory spravodlivých a bezpečných podmienok pre sezónnych pracovníkov cez rôzne podujatia a aktivity.



"Odhaduje sa, že každý rok sa až 850.000 občanov EÚ zapája do sezónnych prác mimo svojej krajiny pôvodu. Mobilní sezónni pracovníci majú pri práci v inej krajine EÚ rovnaké práva na spravodlivé pracovné podmienky, s rovnakými pracovnými a sociálnymi právami ako miestni zamestnanci," uviedol hovorca.



Riaditeľka odboru pracovnoprávnych vzťahov NIP Lucia Sabová Danková však dodala, že dočasný charakter práce sezónnych pracovníkov ich môže urobiť zraniteľnejšími voči neistým pracovným a životným podmienkam, podvodom a zneužívaniu.



NIP v rámci kampane inicioval mimoriadnu kontrolnú úlohu inšpektorátov práce zameranú na zaistenie spravodlivých a bezpečných podmienok pre sezónnych pracovníkov v sektore poľnohospodárstva. "Okrem toho sa predstavitelia Národného inšpektorátu práce v rámci európskeho akčného týždňa zúčastnia na webinári organizovanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý má za cieľ poskytnúť praktické informácie o zamestnávaní cudzincov v Slovenskej republike a tiež o ceste Slovákov za sezónnymi prácami do zahraničia," dodal hovorca. Témou webinára bude pracovné právo, sociálne zabezpečenie, ale aj riziká a nelegálna práca. Webinár je určený zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú cudzincov predovšetkým na sezónne práce a tiež tým, ktorí na krátky čas vycestujú za prácou do zahraničia.