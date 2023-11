Európsky týždeň programovania priniesol na školách vysokú účasť

Bratislava 4. novembra (TASR) - Na webináre v rámci Európskeho týždňa programovania (CodeWeek) sa na Slovensku zaregistrovalo spolu 204 účastníkov zo základných, materských, vysokých a spojených škôl, ale aj z osemročných gymnázií a vzdelávacích organizácií. O rekordnej účasti informovala Digitálna koalícia (DK), ktorá ho organizovala spolu s podporou ministerstva informatizácie.



"Počas celého októbra sme v spolupráci s partnermi realizovali informačné online webináre pre učiteľov. Ich cieľom bolo zoznámiť účastníkov s iniciatívou, predstaviť im výhody, aké z aktivity CodeWeek pre ich inštitúciu vyplývajú, a detailne im ukázať dve vybrané aktivity, ktoré môžu veľmi jednoducho implementovať na svoje vyučovacie hodiny či technické krúžky," objasnil predseda DK Mário Lelovský.



Marketingová riaditeľka združenia Aj Ty v IT a zároveň slovenská ambasádorka Európskeho týždňa programovania Monika Kapráliková uviedla, že v tomto roku sa podarilo zaradiť do CodeWeeku o polovicu viac projektov ako minulý rok. Spolu 252 aktivít sa líšilo nielen cieľovou skupinou, ale aj škálou tematického zamerania.



Najpočetnejšie sa do CodeWeeku podľa DK v tomto roku zapojili inštitúcie zo stredného (131 aktivít) a východného (73 aktivít) Slovenska. Západ sa zapojil so 48 vzdelávacími aktivitami. Ako dodala riaditeľka organizácie Ženský algoritmus, tento nárast potvrdzuje záujem o inovatívne vzdelávanie na Slovensku. Učiteľom podľa nej veľmi pomohli zjednodušené informácie, ako sa na CodeWeek registrovať, akú aktivitu vybrať, a pomocné materiály, ktoré pre nich vytvorili.



"Európsky týždeň kódovania nie je iba sériou aktivít, ale aj príležitosťou na zlepšenie digitálnej gramotnosti, podporu tvorivosti a inovácií v našom vzdelávacom systéme a podnietenia záujmu o digitálne technológie medzi mladými ľuďmi," dodal generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy rezortu informatizácie Anton Jelenčiak.



Už 11. ročník CodeWeeku sa uskutočnil od 7. do 22. októbra. Do iniciatívy sa v aktuálnom roku zapojilo 74 európskych krajín.