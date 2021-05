Európsky unikát: Farmfoods vyrába viac energie než spotrebuje

Bratislava 18. mája (OTS) - Slovenský krátky reťazec predajní a fariem so slovenskými potravinami „bez éčok“ dlhodobo vyrába viac energie, než pri svojej činnosti spotrebúva. Vyplýva to z internej analýzy podnikov združených vo Farmfoods . Farmy hospodária s negatívnou bilanciou oxidu uhličitého (CO2), vďaka produkcii väčšieho množstva biopalív a zelenej elektrickej energie v bioplynových staniciach, než spotrebuje celé združenie. Farmfoods vyrobí ročne 25 miliónov kWh elektrickej energie, čo predstavuje priemernú spotrebu energie približne 11 500 domácností. No ročne spotrebuje len 6,7 milióna kWh.“ vysvetľuje environmentálny postoj Farmfoods, výkonný riaditeľ združenia.Tri bioplynové stanice v Dubníku, Rozhanovciach a Kráľovom Brode združené vo Farmfoods vytvárajú z výlučne vlastných produktov z rastlinnej výroby, hnojovice, maštaľného hnoja a biomasy nepretržite bioplyn, ktorý je na farmách spaľovaný v kogeneračných jednotkách.“ hovorí,“ dopĺňa. Ide napríklad o odpadové teplo využívané pri pasterizácii mlieka, vykurovanie, dosúšanie obilia či plánované sušenie štiepky a vyhrievanie skleníkov.Celková spotreba elektrickej energie združenia Farmfoods je teda 6,7 milióna kWh ročne, zatiaľ čo množstvo vyrobenej energie dosahuje až 25 000 000 kWh za rok. Aj po odčítaní našej celofiremnej spotreby je čistá produkcia zelenej elektrickej energie do siete ešte 18,3 milióna kWh ročne. Farmfoods dodáva pre výrobcov biodieselu a bioetanolu kukuricu a repku olejnú, z ktorých sa vyrobí viac ako 3 milióny litrov biopalív. „“ vyrátava,“ uzatvára