Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bojuje proti africkému moru v SR

Bratislava 20. júla (TASR) – Africký mor ošípaných (AMO) predstavuje pre Európsku úniu, ktorá je najväčší vývozca ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa, čoraz väčšiu hrozbu. Pre ľudí síce neškodné, pre ošípané a diviaky však smrteľné ochorenie najnovšie ohrozuje aj regióny, ktoré sa s ním doposiaľ nestretli.



Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prízvukuje urgentnosť situácie a v snahe zastaviť ďalšie šírenie nákazy opätovne spúšťa osvetovú kampaň v 18 európskych krajinách. Súčasťou kampane je už druhý rok po sebe aj Slovensko. Odborníci vyzdvihujú dôležitosť prevencie, detekcie a nahlasovania podozrivých prípadov.



EÚ je najväčším vývozcom ošípaných a produktov z nich na svete, ročne vyvážajú viac ako 5 miliónov ton. Chov ošípaných predstavuje 8,5 % z celkovej poľnohospodárskej produkcie EÚ 27 a sektor bravčového mäsa má podiel 35 % v rámci celkovej produkcie mäsa v EÚ. Celosvetový dopyt po bravčovom mäse stále rastie, čo by mohlo viesť k zvýšeniu produkcie v Európe.



"Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri už aj v častiach Európy, ktoré predtým neboli postihnuté. Šírenie tejto choroby predstavuje celosvetovú hrozbu a má za následok ničivé straty pre chovateľov ošípaných v Európe aj mimo nej," povedal Bernhard Url, výkonný riaditeľ EFSA.



EFSA už tri roky vedie koordinovanú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o africkom more ošípaných. Kampaň sa realizuje v spolupráci s miestnymi orgánmi v 18 európskych krajinách, medzi ktoré okrem Slovenska patria napríklad Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko či Estónsko.



Kampaň Zastavme africký mor ošípaných je súčasťou pokračujúceho úsilia Európskej komisie (EK) a ďalších medzinárodných orgánov o zastavenie šírenia AMO v EÚ a v susedných krajinách. Je zameraná na ľudí, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu s ošípanými a diviakmi - chovatelia ošípaných, poľovníci a veterinárni lekári.



AMO sa na Slovensku prvýkrát objavilo v roku 2019 a medzitým sa rozšírilo do 35 okresov. Koncom roka 2021 nákaza zasiahla chovné farmy jedného z najväčších chovateľov ošípaných na Slovensku, ktorý následne musel utratiť vyše 30.000 jedincov, aby zabránil ďalšiemu šíreniu.



Európsky úrad pre bezpečnosť potravín je agentúra financovaná EÚ. Pôsobí nezávisle od európskych inštitúcií (EK, Rady, Parlamentu) a členských štátov EÚ. Bola zriadená v roku 2002 v reakcii na sériu potravinových incidentov na konci 90. rokov, aby poskytovala vedecky podložené poradenstvo a komunikáciu v súvislosti s rizikom v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca.