Európu sužujú vysoké ceny potravín, v Taliansku vyzývajú na bojkot

Miláno 17. júna (TASR) — Domácnosti v Európe zápasia s vysokými cenami potravín. V Taliansku už pritom ceny cestovín, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tamojšieho jedálnička, vyleteli na dvojnásobok. Jedna zo skupín na ochranu spotrebiteľov preto vyzvala na týždenný celonárodný bojkot cestovín, ktorý sa má začať 22. júna po tom, ako sa minulý mesiac vláda v Ríme na krízovom zasadnutí rozhodla, že nebude zasahovať do cien. TASR o tom informuje na základe správy AP.



"Makarónový štrajk má za cieľ zistiť, či bojkot cestovín v regáloch obchodov povedie k zníženiu ich cien," povedal Furio Truzzi, prezident skupiny Assoutenti. "Cena cestovín je absolútne neúmerná výrobným nákladom," dodal.



Ceny potravín v Európe vzrástli výraznejšie ako v iných vyspelých ekonomikách pre vyššie náklady na energiu a prácu v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. Náklady na potravinárske komodity už mesiace klesajú z rekordných maxím, vrátane pšenice na múku používanú na výrobu cestovín.



Obchody a dodávatelia čelia obvineniam z "chamtivosti", ale ekonómovia tvrdia, že maloobchodné zisky sú stabilné a problémom sú vyššie náklady na výrobu potravín. Niektoré vlády v Európe cítia tlak a obmedzili ceny základných potravín alebo tlačia na obchody s potravinami, aby znížili ceny.



Francúzska vláda uzavrela trojmesačnú dohodu so sieťami supermarketov o znížení cien stoviek základných aj iných potravín. Očakáva sa predĺženie dohody aj cez leto.



Británia, kde tempo rastu cien potravín dosiahlo 45-ročné maximum, diskutuje o podobnom kroku. Krajiny ako Maďarsko s najvyššou mierou inflácie potravín v Európskej únii (EÚ) a Chorvátsko nariadili kontroly cien položiek, ako sú olej na varenie či pšeničná múka, mlieko alebo niektoré druhy bravčového mäsa.



Talianska vláda tvrdí, že posilní monitorovanie cien, ale nezavedie takéto limity. Španielsko sa vyhlo kontrole cien, ale zrušilo daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné produkty a znížilo daň na olej a cestoviny na 5 %. Potravinové banky v niektorých krajinách však stále hlásia vysoký dopyt.



Rast cien potravín v Európe sa už pritom spomalil, ale stále dosahuje dvojciferné číslo. V eurozóne napríklad stúpli ceny potravín v máji o 12,5 %. A ceny energií, ktoré sú kľúčové aj pre farmárov aj obchody, sa v máji znížili o -1,8 % po náraste o 2,3 % v apríli. Ekonómovia však tvrdia, že potrvá ešte mnoho mesiacov, kým sa aj ceny v obchodoch znížia.



Hoci sú cestoviny stále jednou z najdostupnejších položiek v mnohých košíkoch s potravinami, ich výrazné zdraženie tvrdo zasiahlo taliansku psychiku. A prichádza v čase, keď musia rodiny absorbovať aj vyššie ceny cukru, ryže či olivového oleja a zemiakov.



Podľa Assoutenti štvorčlenné rodiny míňajú v priemere o 915 eur ročne viac na potraviny. To predstavuje nárast celkového účtu za potraviny o takmer 12 % na 7690 eur. Celá tretina Talianov znížila výdavky na potraviny podľa prieskumnej spoločnosti SWG, a takmer polovica nakupuje v diskontných predajniach.