Euroskupina bude riešiť, ako čeliť rozhodnutiam administratívy USA

Brusel 17. februára (TASR) - Ministri hospodárstva a financií členských krajín eurozóny (Euroskupina) budú v pondelok poobede v Bruseli diskutovať o vplyve, ktorý by mohli mať rozhodnutia americkej administratívy na ekonomiku eurozóny. Slovensko na zasadnutí zastupuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), informuje bruselský spravodajca TASR.



Debaty ministrov povedie šéf Euroskupiny Paschal Donohoe a v rámci tematického bloku o makroekonomických vyhliadkach eurozóny v rýchlo meniacom sa svete účastníci stretnutia vôbec po prvýkrát preberú situáciu, ktorá nastala potom, ako prezident USA Donald Trump navrhol sériu obchodných reštrikcií. A potom, ako koncom minulého týždňa Európska komisia (EK) naznačila, že navrhne úpravu fiškálnych pravidiel, aby krajinám EÚ vytvorila "dodatočný fiškálny priestor" a umožnila im zvýšenie výdavkov na obranu.



Opatrenie spomenuté šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou umožní vládam krajín EÚ porušiť limity deficitu a dlhu stanovené pravidlami Paktu stability a rastu bez toho, aby boli vystavené sankciám. Podobné výnimky už boli použité počas pandémie koronavírusu a po vypuknutí vojny na Ukrajine.



Debata o rozhodnutiach amerických úradov bude zarámovaná v rámci tradičného hodnotenia makroekonomického výhľadu pre eurozónu, ktorá sa vyznačovala miernym rastom v poslednom štvrťroku 2024, a hodnotením rizík pre infláciu, ktoré vyplývajú práve z neistoty spôsobenej politikou nového prezidenta USA.



Krajiny eurozóny chcú zanalyzovať, aký dosah môže mať obchodná a ekonomická politika USA na EÚ a eurozónu a aké politické reakcie by mala európska strana prijímať.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň oznámila, že uvalí "recipročné" clá na krajiny, ktoré zdaňujú americké produkty nielen tarifami, ale aj clami, že uvalí clá na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov a že odstúpi od Dohody o globálnej minimálnej dani pre nadnárodné spoločnosti, ktorú už EÚ prijala.



Európska komisia odpovedala, že na iniciatívu Washingtonu odpovie "pevne a primerane" a spresnila, že nové tarify považuje za nespravodlivé. Avšak aj eurokomisia, aj členské štáty EÚ chcú najskôr preskúmať, ako bude odvetné kroky vykonávať, aby bolo možné zmerať ich účinky a dosiahnuť spoločnú dohodu o reakcii na americké clá.