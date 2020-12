Bratislava 1. decembra (TASR) - Euroskupina dosiahla významnú dohodu v oblasti Bankovej únie. Informoval o tom v utorok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.



Ako spresnilo MF, v pondelok (30. 11.) ministri financií v rámci Euroskupiny dosiahli po dvoch rokoch významnú dohodu na reforme Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Ten sa okrem posilnenia záchranných programov stáva aj súčasťou mechanizmov Bankovej únie.



"Pre eurozónu ide o významný krok v posilnení Bankovej únie. Ten má napomôcť tomu, aby sa predchádzalo situácii spred desiatich rokov, kedy sa z verejných rozpočtov zachraňovali banky v problémoch," myslí si minister financií SR Eduard Heger (OĽANO) a zároveň dodáva, že dohoda bola možná vďaka významnému zníženiu rizík vo finančnom sektore členských štátov EÚ. Ako uzavrel rezort, minister Heger zároveň podmienil dosiahnutie dohody pokračovaním v znižovaní týchto rizík a ich pravidelným monitorovaním.



MF zároveň informovalo aj o utorkovom zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti Ecofin. Témou boli napríklad dane a rozpočty krajín. Členské štáty EÚ sa dohodli na zlepšení administratívnej spolupráce v oblasti daní a diskutovali aj o medzinárodnom zdaňovaní či hodnotení návrhov rozpočtových plánov jednotlivých štátov eurozóny. Témou boli aj závery Rady EÚ k Únii kapitálových trhov.



"Slovensko je plnohodnotným partnerom pre zahraničie, a to aj na poli verejných financií. Vymieňanie skúseností a nachádzanie spoločných konsenzov pri jednotlivých témach nás posúva všetkých výrazne vpred. Keď to rozmeníme na drobné, tak nám to hlavne môže ušetriť množstvo peňazí, čo je v časoch krízy extra priorita," poznamenal Heger.