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Euroskupina ocenila pokrok Rakúska pri znižovaní deficitu
EÚ minulý rok v máji zaradila Rakúsko do procedúry nadmerného deficitu.
Autor TASR
Brusel 10. júla (TASR) - Ministri financií členských štátov eurozóny (Euroskupina) ocenili pokrok, ktorý dosahuje Rakúsko pri znižovaní svojho rozpočtového deficitu. Vo vyhlásení zo štvrtkového (9. 7.) zasadnutia uviedli, že sa stotožňujú s hodnotením Európskej komisie (EK), ktorá označila návrh rakúskeho štátneho rozpočtu na budúci rok za vyhovujúci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Euroskupina ďalej vzala na vedomie, že Komisia plánuje tento rok na jeseň posúdiť výdavky, ktoré si rakúska vláda naplánovala v návrhu rozpočtu na rok 2028. Vládu vo Viedni zároveň vyzvala, aby v prípade, ak zásadne zmení svoje súčasné rozpočtové plány, do 15. októbra predložila aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2028.
EÚ minulý rok v máji zaradila Rakúsko do procedúry nadmerného deficitu. Dôvodom bola skutočnosť, že krajina svojím rozpočtovým schodkom vo výške 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2024 a 4,5 % HDP v minulom roku prekročilo trojpercentný limit stanovený v dlhových pravidlách Únie.
Euroskupina ďalej vzala na vedomie, že Komisia plánuje tento rok na jeseň posúdiť výdavky, ktoré si rakúska vláda naplánovala v návrhu rozpočtu na rok 2028. Vládu vo Viedni zároveň vyzvala, aby v prípade, ak zásadne zmení svoje súčasné rozpočtové plány, do 15. októbra predložila aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2028.
EÚ minulý rok v máji zaradila Rakúsko do procedúry nadmerného deficitu. Dôvodom bola skutočnosť, že krajina svojím rozpočtovým schodkom vo výške 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2024 a 4,5 % HDP v minulom roku prekročilo trojpercentný limit stanovený v dlhových pravidlách Únie.