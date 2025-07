Euroskupina si volí nového šéfa

Brusel 7. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny zostáva odolná aj napriek viacerým otrasom z posledných rokov. Na základe jarnej prognózy Európskej komisie po tohtoročnom miernom raste by sa mal rast HDP eurozóny v roku 2026 zrýchliť vďaka solídnemu nárastu reálneho disponibilného príjmu domácností, a to aj napriek súčasnému obchodnému napätiu. Uvádza sa to v pondelňajšom vyhlásení zo zasadnutia ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Euroskupina si bude v pondelok voliť nového predsedu na ďalšie dva a pol ročné obdobie. Vyzývateľmi súčasného šéfa Euroskupiny, ktorým je Paschal Donohoe z Írska, sú španielsky minister financií Carlos Cuerpo a litovský minister financií Rimantas Šadžius.



Správa Euroskupiny uvádza, že uprostred neistoty v nestabilnom a nepredvídateľnom prostredí trh práce zostáva silný s rekordne nízkou nezamestnanosťou. Investície sa majú vo väčšine členských štátov eurozóny zvýšiť, podporované Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a ďalšími fondmi EÚ.



Celková inflácia 20-člennej eurozóny sa teraz pohybuje na úrovni 2 % a očakáva sa, že sa stabilizuje okolo tejto úrovne.



Verejný dlh v eurozóne sa v roku 2024 stabilizoval na úrovni približne 90 % HDP, pričom v rokoch 2025 a 2026 sa predpokladá mierny nárast. Očakáva sa tiež, že deficit verejných financií eurozóny sa počas prognózovaného obdobia mierne zvýši a zostane mierne nad 3 % HDP.



„Posilnenie obranných spôsobilostí Európy patrí medzi naše hlavné priority a budeme posilňovať našu celkovú obranu, bezpečnosť a pripravenosť a zároveň budeme naďalej zachovávať udržateľnosť dlhu,“ uvádza sa v tlačovej správe Euroskupiny, ktorá víta žiadosť jedenástich členských štátov eurozóny o aktiváciu národnej únikovej doložky pre výdavky na obranu v období rokov 2025 - 2028.



Ministri financií sa zhodli, že zameranie výdavkov na obranu na produktívne investície a inovácie môže podporiť hospodársku aktivitu v Európe, zlepšiť schopnosť jej ekonomiky absorbovať vyššie výdavky na obranu, a tým zabezpečiť najlepšiu hodnotu za verejné financie.



Správa uvádza, že okrem zvýšených výdavkov na obranu fiškálna zdržanlivosť zostáva primeraná. V roku 2026 sa v eurozóne očakáva vo všeobecnosti neutrálna fiškálna pozícia, čo platí pred zvážením vplyvu strednodobého plánu Nemecka, ktorý Berlín plánuje predložiť do konca júla.



Euroskupina podľa pondelňajšieho vyhlásenia ministrov bude naďalej pozorne sledovať hospodársky a fiškálny vývoj a posilňovať koordináciu politík eurozóny. V decembri ministri preskúmajú rozpočtové politiky eurozóny na základe stanovísk Európskej komisie k návrhom rozpočtových plánov na rok 2026.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)