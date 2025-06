Eurostar chce pridať nové linky do Nemecka a Švajčiarska

Londýn 10. júna (TASR) - Spoločnosť Eurostar, ktorá prevádzkuje vlaky medzi Britániou a kontinentálnou Európou cez tunel pod Lamanšským prielivom, v utorok oznámila, že plánuje nové priame spoje z Londýna do Frankfurtu nad Mohanom a do Ženevy. Hrozí jej totiž, že príde o monopol na trati cez tunel. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nové priame linky plánuje železničná spoločnosť otvoriť začiatkom nasledujúcej dekády spolu s novými spojmi z Amsterdamu a Bruselu do Ženevy.



Eurostar vo vyhlásení uviedol, že investuje dve miliardy eur do nových spojov do veľkých európskych miest a do nových vlakov, čím sa celkový počet jeho súprav zvýši na 67 vlakov. Podľa Eurostaru, ktorý v súčasnosti pôsobí v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a Nemecku, ide o reakciu na „pokračujúci dopyt po medzinárodnej železničnej doprave po Európe“.



Zatiaľ čo v súčasnosti prevádzkuje v Nemecku len prípoj do Kolína nad Rýnom, nové trasy budú priamo slúžiť nemeckému finančnému centru Frankfurt nad Mohanom a švajčiarskej Ženeve, ktorá je globálnym diplomatickým uzlom.



„Naša nová flotila prinesie pre zákazníkov nové destinácie, najmä priame vlaky medzi Londýnom a Nemeckom a prvýkrát medzi Londýnom a Švajčiarskom. Nový zlatý vek medzinárodného udržateľného cestovania je tu,“ povedala generálna riaditeľka Eurostaru Gwendoline Cazenaveová.



Počet cestujúcich železničnej spoločnosti v roku 2024 vzrástol o 5 % na viac ako 19,5 milióna. Cieľom Eurostaru je prepraviť 30 miliónov cestujúcich ročne.



Skupina Eurostar okrem vlakov, ktoré jazdia cez tunel pod Lamanšským prielivom, vlastní tiež spoločnosť Thalys. Tá prevádzkuje vysokorýchlostné vlaky z Paríža do Amsterdamu a nemeckých miest.



Eurostar zároveň uviedol, že od konca tohto roka zvýši denné spoje medzi Londýnom, Rotterdamom a Amsterdamom. Toto oznámenia prichádza v čase, keď sa zdá, že trojročný monopol Eurostaru v tuneli pod Lamanšským prielivom pravdepodobne skončí. Začiatkom tohto roka otvoril britský Úrad pre železnice a cesty prístup do depa na trase Paríž - Londýn aj iným firmám, čím odstránil prekážku pre konkurentov.



Taliansky železničný operátor Trenitalia a Virgin Group britského miliardára Richarda Bransona odvtedy naznačili plány na spustenie vlastných služieb na trati cez Lamanšský prieliv.