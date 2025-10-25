< sekcia Ekonomika
Eurostar plánuje dvojposchodový vlak v reakcii na tlak konkurencie
Alstom potvrdil prvú objednávku na 30 vlakov Avelia Horizon v hodnote približne 1,4 miliardy eur s opciou na ďalších 20.
Autor TASR
Londýn 25. októbra (TASR) - Spoločnosť Eurostar, ktorá zabezpečuje osobnú železničnú dopravu popod kanál La Manche, tento týždeň oznámila, že plánuje prevádzkovať dvojposchodové vlaky. Je to reakcia na potenciálnu konkurenciu na trasách medzi Londýnom a pevninskou Európou. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Eurostar investuje 2 miliardy eur do až 50 elektrických dvojposchodových vlakov, ktoré vyrobí francúzska skupina Alstom, aby zvýšil počet cestujúcich do nového desaťročia na 30 miliónov ročne. To je približne o 50 % viac ako v súčasnosti.
O trasu cez Lamanšský prieliv majú totiž záujem aj ďalší európski prevádzkovatelia, ktorí by mohli prelomiť tri desaťročia trvajúci monopol spoločnosti Eurostar na osobnú dopravu. Ide o taliansku spoločnosť Trenitalia, britskú Virgin, španielsku Evolyn a holandský startup Heuro.
Generálna riaditeľka Eurostaru Gwendoline Cazenaveová uviedla, že veľká objednávka na vlaky spoločnosti Alstom „predstavuje konkrétnu realizáciu ambicióznej rastovej stratégie Eurostaru, ktorou je dosiahnuť 30 miliónov cestujúcich“.
„Sme obzvlášť hrdí na to, že do Spojeného kráľovstva po prvýkrát privedieme dvojposchodové vlaky,“ dodala.
Alstom potvrdil prvú objednávku na 30 vlakov Avelia Horizon v hodnote približne 1,4 miliardy eur s opciou na ďalších 20.
Cazenaveová pre agentúru AFP povedala, že spoločnosť Alstom bola vybraná vďaka svojej schopnosti dodávať nové vlaky rýchlejšie ako konkurencia.
„Všetkých 50 vlakov by sme mali dostať do polovice 30. rokov 21. storočia,“ dodala.
Očakáva sa, že každý 200-metrový vlak bude mať približne 540 miest na sedenie. Nové vlakové súpravy, ktoré nahradia väčšinu súčasných, začnú premávku v roku 2031, keďže spoločnosť plánuje vtedy spustiť nové linky Londýn - Ženeva a Londýn - Frankfurt nad Mohanom. Rozšíri tak svoje služby a spojenia.
Trasa Londýn - Paríž, na ktorej Eurostar každoročne prepraví 8 miliónov cestujúcich, má do roku 2030 priniesť ďalšie dva milióny pasažierov. Okrem Paríža premávajú vlaky aj do Bruselu a Amsterdamu.
Virgin Group, konglomerát, ktorý založil britský podnikateľ Richard Branson, dúfa, že v roku 2029 spustí tiež vysokorýchlostnú vlakovú dopravu cez tunel pod Lamanšským prielivom.
Britský železničný regulátor začiatkom tohto roka rozhodol, že londýnske údržbárske depo spoločnosti Eurostar, Temple Mills, by mohlo byť sprístupnené aj iným prevádzkovateľom.
