Eurostar si zabezpečil záchranný balík v hodnote 290 miliónov eur

Paríž 18. mája (TASR) - Spoločnosť Eurostar, ktorá prevádzkuje vlaky cez tunel pod Lamanšským prielivom, si zabezpečila záchranný balík v hodnote zhruba 290 miliónov eur. Mal by ju udržať nad vodou, kým bude čakať na zrušenie cestovných obmedzení spojených s ochorením COVID-19.



Eurostar balansoval na pokraji bankrotu, ale kapitálová injekcia od jeho akcionárov vrátane francúzskeho železničného operátora SNCF a tiež bankové pôžičky mu pomôžu zabezpečiť si budúcnosť.



Eurostar prišiel pre blokády na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu o takmer všetkých cestujúcich. V súčasnosti premáva medzi Londýnom a Parížom aj Londýnom a Bruselom iba jeden vlak.



Na rozdiel od národných leteckých dopravcov, ktorých zachránili vlády jednotlivých krajín, sa spoločnosti Eurostar, ktorú Francúzi považujú za britskú a Briti za francúzsku, nepodarilo zabezpečiť si štátny záchranný balík.



Spoločnosť so sídlom v Londýne tak bola pod tlakom, aby si zabezpečila hotovostnú injekciu do začiatku júna.



Jej refinančný balík vo výške 250 miliónov libier (289,97 milióna eur) pozostáva z 50 miliónov GBP nového kapitálu od akcionárov, úverov vo výške 150 miliónov GBP, za ktoré ručia akcionári a reštrukturalizovaných pôžičiek za 50 miliónov GBP.



Eurostar uviedol, že dohoda mu pomôže splniť finančné záväzky v krátkodobom a strednodobom horizonte. Spoločnosť plánuje v priebehu leta začať prevádzkovať ďalšie vlaky medzi Parížom a Londýnom.