Eurostat bude čerpať údaje aj od spoločnosti, ako Airbnb či Booking

Brusel 5. marca (TASR) – Európska komisia dnes oznámila, že dosiahla zásadnú dohodu so spoločnosťami Airbnb, Booking, Expedia Group a Tripadvisor o zdieľaní údajov. To umožní Eurostatu, štatistickému úradu EÚ, zverejňovať údaje o krátkodobých ubytovacích zariadeniach ponúkaných prostredníctvom týchto platforiem v celej EÚ.



Podpis tejto dohody prvýkrát umožní prístup k spoľahlivým údajom o dovolenke a inom krátkodobom ubytovaní ponúkanom prostredníctvom platforiem kolaboratívneho hospodárstva. Prispeje zároveň k úplnejším štatistikám o turistickom ubytovaní v Európe, umožní verejným orgánom lepšie porozumieť rozvoju kolaboratívneho hospodárstva a podporí politiky založené na dôkazoch.



Eurokomisár zodpovedný za vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol, že cestovný ruch je kľúčovou hospodárskou činnosťou v Európe a krátkodobé prenájmy ubytovania ponúkajú vhodné riešenia pre turistov a nové zdroje príjmov pre ľudí.



"Existujú však obavy z dosahu na miestne spoločenstvá. Prvýkrát získavame spoľahlivé údaje, ktoré do našich prebiehajúcich diskusií s mestami v celej Európe vnesú nové informácie o tom, ako vyvážene riešiť túto novú realitu. Komisia bude aj naďalej podporovať veľké príležitosti kolaboratívneho hospodárstva a pomáhať zároveň miestnym spoločenstvám pri riešení problémov, ktoré tieto rýchle zmeny predstavujú," opísal situáciu Breton.



Dohoda podpísaná medzi každou platformou a Eurostatom v mene Európskej komisie predpokladá pravidelné a spoľahlivé údaje o počte rezervovaných nocí a počte hostí, lepšiu ochranu súkromia (zdieľané údaje neumožnia identifikáciu občanov alebo vlastníkov prenajímaných nehnuteľností) a zverejňovanie údajov, ktoré bude štatisticky overovať a spracovávať Eurostat (za všetky členské štáty, ako aj za jednotlivé regióny a mestá).



Očakáva sa, že prvá komplexnejšia štatistika o krátkodobom ubytovávaní turistov a cestujúcich by sa mohla zverejniť už v druhej polovici roku 2020.



Kolaboratívne hospodárstvo, nazývané tiež zdieľané hospodárstvo, pokrýva veľké množstvo odvetví a rýchlo rastie v celej Európe. Z prieskumu, ktorý vykonal Eurostat v roku 2019, vyplynulo, že 21 % občanov EÚ použilo webovú stránku alebo aplikáciu na zabezpečenie ubytovania od inej osoby a 8 % urobilo to isté pre dopravné služby. V sektore cestovného ruchu poskytuje nový typ ekonomiky veľa zaujímavých príležitostí pre občanov ako spotrebiteľov, ako aj pre mikropodnikateľov a malé a stredné podniky. Rýchly rozvoj kolaboratívneho hospodárstva predstavuje veľké výzvy najmä pre obľúbené turistické destinácie. Mnohé mestá a iné spoločenstvá sa preto snažia nájsť rovnováhu medzi propagáciou cestovného ruchu, hospodárskymi výhodami, ktoré prináša kolaboratívne hospodárstvo, a zachovaním integrity miestnych komunít.