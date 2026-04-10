< sekcia Ekonomika
Eurostat: EÚ aj v roku 2025 zaznamenala veľký obchodný deficit s Čínou
Autor TASR
Brusel 10. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) aj v roku 2025 zaznamenala obchodný deficit s Čínou, vo výške 359,8 miliardy eur. Na piatkovú správu štatistického úradu EÚ, Eurostat, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurostat uviedol, že v roku 2025 krajiny EÚ vyviezli do Číny tovar v hodnote 199,6 miliardy eur a doviezli tovar v hodnote 559,4 miliardy eur, čo viedlo k obchodnému deficitu vo výške 359,8 miliardy eur.
V porovnaní s rokom 2024 sa vývoz znížil o 6,5 %, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 6,4 %. Oproti situácii z roku 2015 sa vývoz zvýšil o 37,1 % z vtedajších 145,6 miliardy eur a dovoz narástol o 89 % z vtedajších 295,9 miliardy eur.
Najvýznamnejšie obchodné produkty medzi oboma stranami boli vlani strojárske výrobky.
Pri pohľade na rozdelenie vývozu a dovozu, päť najvýznamnejších exportovaných skupín výrobkov v roku 2025 predstavovalo takmer 60 % z celkového vývozu do Číny. Stroje, mechanické zariadenia a ich súčasti boli najviac vyvážanou skupinou produktov s celkovou hodnotou 45,3 miliardy eur (22,7 % celkového vývozu do Číny), nasledovali elektrické stroje a ich súčasti, audiovizuálne zariadenia a príslušenstvo (29 miliárd eur - 14,5 %) a vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá (16,4 miliardy eur - 8,2 %). Nasledovali optické, fotografické, kinematografické, lekárske alebo chirurgické nástroje (15,1 miliardy eur - 7,5 %) a farmaceutické výrobky (13,6 miliardy eur - 6,8 %).
Čo sa týka dovozu, päť najvýznamnejších kategórií predstavovalo 63,8 % všetkého dovážaného tovaru.
Elektrické stroje a ich súčasti, audiovizuálne zariadenia a príslušenstvo boli v roku 2025 najviac dovážanou kategóriou produktov z Číny s hodnotou 164,9 miliardy eur (29,5 % celkového dovozu), nasledovali stroje, mechanické zariadenia a ich súčasti (106,5 miliardy eur - 19 %). Nasledovala kategória organické chemikálie (34,1 miliardy eur - 6,1 %), potom vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá (29,9 miliardy eur - 5,4 %) a nábytok a osvetlenie, posteľná bielizeň a matrace a montované budovy (21,3 miliardy eur - 3,8 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
